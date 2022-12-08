女上司叫點貨！打工仔數漏1支牙膏被鬧20分鐘　聽完1句話決定辭職

怎樣做才能令上司滿意？有打工仔發文大呻，他原本從事禮品換領工作，女上司要求他獨力點算總公司送來、本來就很多錯漏的貨品，惟辛苦點完後，在換領當日才發現少了1支牙膏，女上司聞訊「發晒癲」。打工仔即時自費買牙膏補鑊，但女上司事後仍「鬧足20分鐘」，批評他「冇解決問題」，他忍不住問如何才算解決得好，結果上司一句回應，令他憤而辭職。網民笑言女上司只是在「耍官威」，大讚他辭職決定正確。



打工仔獨力點貨，在活動當日才發現點漏1支牙膏，自資補鑊仍被上司鬧爆。（示意圖／Getty Images）

打工仔日前投稿至facebook專頁「奴工處」，稱原本從事禮品換領工作，有天「阿姐」（女上司）要求他點貨，該批貨品由總公司送來，裏面的東西本來已經很多錯漏，「又得我一個點貨」。幾經辛苦點完，直至換領當日，他才發現數漏了1支牙膏，女上司發現後「發晒癲話而家點算」，樓主馬上自己出錢買來1支牙膏補上。

活動完結後，女上司黑臉叫他入房，雖然樓主有心理準備捱鬧，但沒料對方開火開足20 分鐘，「佢鬧到第20分鐘都仲鬧緊我冇解決問題」。樓主忍不住反問女上司，到底怎樣才算解決了問題，上司竟答他一句：「你都冇誠意去解決問題。」答非所問下，樓主不久後決定辭職。

女上司鬧了他20分鐘，仍在針對他「無解決問題」。（示意圖／Getty Images）

網民笑言，有從事零售或禮品換領業經驗的人都知道，貨品數目不正確很常見，「1支牙膏搞咁多嘢，我估這個阿姐都冇腰骨冇膊嘅老細」、「禮品換領啫，仲以為係咩大project」，籲樓主不應「貼錢返工」，佩服樓主能忍受20分鐘。

有留言認為樓主已自掏荷包填數仍然「冇誠意」，「根本為鬧而鬧」，上司當時在「耍官威」，太過神經質，又揶揄上級發難「多數夫妻生活不協調所以職場發泄」，或本身就不喜歡樓主，辭職是正確決定。

（facebook專頁奴工處）