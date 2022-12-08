老漢搬車？小巴頂死氣槍　3伯伯竟合力抬的士　網民：加埋二百歲

這樣抬法會否太危險？近日facebook群組流傳影片，顯示3名年紀不輕的叔叔伯伯竟然合力抬的士，但3人全力一抬，的士只是動了一點點，大呼「逗尾緊係逗唔到啦」。的士插住石油氣槍，相信在入氣，疑旁邊小巴駛得太貼，結果令氣槍卡在兩車中間。影片引來熱議，不少人認為是小巴司機「以為夠位走」結果出事，理想做法不是抬的士，「小巴點入咪點走」。有人爆笑稱片段是「老漢搬車」、「黐線，抬走架小巴咪得囉」、「入氣有啲悶，想健身舉下嘢啫」。



網傳影片顯示有3名上了年紀的叔叔伯伯合力抬的士。（fb群組「車cam L」影片截圖）

網上近日流傳1段抬車影片，有網民在facebook群組「車cam L」上傳影片，笑問「玩緊乜？」，之後有其他群組轉載片段。影片所見，3名上年紀的伯伯托住車尾想抬起的士，數着「一二三」一同發力，但的士只被微微抬起。

片段拍到的士車身插住氣槍，原本應該在入氣，而旁邊有部泊得很近的紅色小巴，令氣槍夾在兩車中間，被小巴頂死拔不出來，但小巴左手邊亦有車輛。其中一名伯伯見抬不起，稱「逗尾緊係逗唔到啦，淨係逗尾，兩邊都要逗」，只逗一邊無法取出氣槍。另一名伯伯伸手去摸氣喉，發現完全被卡住，並和旁邊的人討論如何取出，現場人士大嘆：「嘩，支槍都好X麻煩喎。」

+ 3

有網民推測，應該是片中小巴停得太貼，司機以為夠位駛出去，結果頂住了氣槍，「可能係小巴入完氣轉彎擺尾」、「小巴佬趕收工」。不少人看到爆笑，稱「老漢搬車」、「歡樂滿東華」、「好明顯就係室外練深蹲」、「逗起架小巴咪得囉」、「確定佢哋真係有車牌？」、「逗唔郁！點支煙再諗諗計啦」。

許多人批評3名伯伯抬車舉動不智，「3個加埋百幾二百歲，唔好玩啦師傅，小心條大陣呀」，認為最好做法應該是叫小巴司機移車，「小巴點入咪點走」、「架小巴扭右軚倒後咪得囉…onXX就去搬車好好力咩」、「可以直倒少少再扭右，最主要嘅問題係左邊有車」。有網民提醒石油氣屬危險品，處理不當很危險，「一定call消防」。