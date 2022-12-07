的士乘客狂轟司機不戴口罩片瘋傳：乞衣都不如！阿仔突咁講尷尬了

【的士／防疫】疫情下戴口罩問題常惹爭議，近日網上就瘋傳一段的士乘客爆粗狂轟的士司機無戴口罩影片，其間2人互相譏諷針鋒相對，的士乘客更向坐在旁邊的兒子表示，「第時無嘢做都唔好揸的士啊…呢啲乞衣都不如」。影片引來網民熱議，大部份人都反撐的士司機，批評意乘客是「西客」、「香港真係咩人都有」、「個的士佬見佢上車都即刻戴返，仲想點？」；也有網民認為乘客有理，疫情反覆下應時刻做好防疫，「今次都係撐乘客」。



近日網上就瘋傳一段的士乘客爆粗狂轟的士司機無戴口罩影片。（影片截圖）

有網民以「西客XX DC9唔戴口罩。。。」為題於連登討論區發文分享影片。片段一開始見到一家三口乘客坐上的士，男乘客隨即要求司機開窗，司機不解問為何要開窗，男乘客回答「你除咗口罩啊嘛」，司機解釋自己看到有人上車已戴回口罩，男乘客則怒道：「你頭先咪除咗囉！」，並再次要求司機開窗。

司機之後問男乘客目的地，男乘客回應「火炭」後，司機「發牢騷」說「好似搵交鬧咁，搭車」，男即火起反駁「我唔係搵交鬧，我最憎人呢，開工時間嚟架嘛，你係有權要戴（口罩）架嘛！」。司機稱「無人喺架車度我可以唔戴架喎」，被男乘客批評「你呢啲咪就係賤格囉」、「我唔係搵交鬧，我係專登XX啲衰X人」。

雙方繼續爭論，男乘客強調「你玩唔起架我話畀你聽」、「行你就行啦，咁多嘢講，唔好咁X寸，賤種」。這時發生了小插曲，其兒子小聲說「老豆你扣錯咗我嗰個（安全帶）」，男知悉後指摘「車都衰啲，人又衰！」，更向兒子表示「第時呢，無嘢做都唔好揸的士啊，知唔知啊…（司機：係啊，做乞衣好過啦）係啊，做乞衣啊，呢啲乞衣都不如！」。

影片尾段到迴旋處時，男乘客仍未準確講出目的地，只說「唔知！再轉個圈」，令司機無奈再問「你而家去邊先？」。見雙方僵持不下，女乘客加入「降溫」，「迴旋處轉右，我要去嗰個方向，我一陣間再話（目的地）畀你聽，好無？」。司機重申「我都要知去邊度先揸到架」，男乘客則批評「你聽X我哋指示啦！」。

最終到達目的地付款時，男乘客明言「唔好畀錢佢啊，呢啲人咁賤格，畀2蚊佢好喇！」，女乘客則催促男乘客下車，「行啦」。

影片尾段到迴旋處時，男乘客仍未準確講出目的地。（影片截圖）

帖文未有交代事發時間，大部份網民看後都認為男乘客是「西客」，「個的士佬見佢上車都即刻戴返，仲想點？」、「西客身教個靚仔如何做個冇用的人」、「得把聲，on X西客」、「咁X唔忿氣仲繼續搭落去？」、「香港真係咩人都有」、「目的地都唔講佢想點」。但也有網民認為乘客有理，疫情反覆下應時刻做好防疫，「今次都係撐乘客」。

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下強制佩戴口罩要求，任何人士在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處指明公眾地方時，均須一直佩戴口罩；任何人士如身處《郊野公園條例》（第208章）第2條所界定的郊野公園及特別地區內的戶外公眾地方，或在戶外公眾地方進行劇烈活動（例如運動或跑步），可以不佩戴口罩。