碰瓷？鋪路混凝土未乾　路人跌入疑討賠償　目擊者：不知是否故意

未乾的石屎路竟成「生財之路」？近日網上流傳一段影片，只見騎着電單車的路人連人帶車地跌進剛鋪好、未乾透的混凝土中，而根據目擊者所言短短10分鐘內就有3個路人掉進去了。然而令人驚訝的是，工人並非沒有拉警戒線，而是被市民扔掉了；更有人指跌進去的路人找到施工公司要求賠償成功，不免令網民懷疑這是「碰瓷進化史」的一大里程碑！



12月7日江蘇無錫有數名路人連人帶電單車，跌落仍然呈液態的混凝土中。（《後浪視頻》微博影片截圖）

根據《後浪視頻》報道，12月7日於江蘇無錫一段正在施工的道路，剛鋪好的混凝土尚未乾透，不斷有駕駛電單車的途人路過時掉進去。從影片可見，1名騎着電單車的路人，連人帶車地直直駛向明顯仍然呈液態的混凝土中，電單車的前轆即時陷入其中，司機的右小腿亦被卡在混凝土中。

影片拍攝者王先生表示，掉到混凝土中的人後來找到施工公司要求賠償成功。（《後浪視頻》微博影片截圖）

影片拍攝者王先生表示施工工人剛澆好混凝土，自己在旁看了一會就已經有好幾個路人掉進去，沒想到拿出手機拍攝的當下又有人掉進去。他表示雖然施工方有設置警戒線，但卻被市民故意扔掉，「有工人攔着都攔不住，人硬往裏面走」。他補充指掉到混凝土中的人後來「好像往施工方要錢了……1個人賠了幾百塊錢」，因此懷疑掉下去的人別有居心，「不知道是不是故意往裏面衝」。

有網民認為事件可能是「碰瓷」，亦有人指影片中可見前方有另一輪疑似卡在混凝土中的電單車及護欄。（《後浪視頻》微博影片截圖）

事件曝光後，不少網民留言高呼「碰瓷進化」，「這是什麼新型碰瓷套路嘛」、「沒有演技，全是對金錢的渴望」、「直衝衝往水泥地衝」、「還找施工方賠錢？施工隊沒找你賠錢都不錯了，好不容易刷平了，你掉進去我又要重新做」。但亦有網民指影片中可見前方有另一輪疑似卡在混凝土中的電單車及護欄，認為「可能看不清吧」、「拍片的也不知道提一下，就這麼看人掉下去」。

（後浪視頻）