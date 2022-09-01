尷尬！碰瓷男衝向已停定巴士　頭撞車頭瞓低　遭淡定路人單手拖走

「碰瓷」是近年常見的詐騙手法，但是騙徒也不易做，不但要「搵命搏」，也要「交足戲」才能成功騙財。微博流傳1段疑似碰瓷的影片，1名男子衝向1輛已停定的巴士車頭，扮作被車撞倒再倒地，行徑惹人側目。有路人目擊過程，不慌不忙的走近倒地男子，再單手將他拖回行人路旁，影片曝光後引來網民討論。



微博流傳1段疑似碰瓷的影片，1名男子衝向1輛已停定的巴士車頭，扮作被車撞倒再倒地，路人目擊過程，不慌不忙的走近倒地男子，再單手將他拖回行人路旁。（微博影片截圖）

內地傳媒報道，事發上周五（26日），浙江紹興1名男子突然跑出馬路，衝向1輛已停定的巴士車頭，並以頭撞向擋風玻璃位置，再大字形倒下，似是扮作被車撞倒企圖「碰瓷」。

事發過程僅為數秒，當時巴士上有乘客還在下車未能反應。不過1名行經的路人卻非常淡定，慢慢走近倒地男子，拉着他的手將他輕易拖回行人路旁，動作乾脆俐落。男子碰瓷不成，只好尷尬坐起，並急急自行起身，惟路人卻一度將他推跌，似是當場教訓一番。

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影片曝光後引來網民討論，不少人笑言路人拉走碰瓷男的動作淡定又俐落，「要麼這人是個慣犯，這大哥認識，要麼就是大哥這種事見多了，所以才會如此淡定」、「這位大哥就像隨手撿拾路邊垃圾一樣，毫不費力的樣子真的帥」。不過也有人擔心他直接拉走倒地的男子，有機會惹禍上身，「把人家拖傷肯定要賠償的」。

亦有人指出，片中巴士司機事發時已離開駕駛座，碰瓷男詐騙不成反有機會被巴士公司追討損失，「碰瓷需要專業，公交車上都沒有司機，你就往車子上撞，公交車司機沒追究你損壞公私財物就不錯了，還想訛錢」、「車上都沒司機，拍得太假了」。