台大畢業3年不工作成啃老族　妹妹公審「耍廢」家姐淨係識食玩瞓

「啃老族」是近年社會熱烈探討的青少年問題之一。台灣有網民日前發文表示，姐姐從著名大學畢業已有3年，但一直不肯去找工作，還要母親給零用錢，無論怎麼勸說都沒用，還推諉說是因為修讀的科目太偏門難以找工作，所以才會待業家中。帖文隨即引起熱烈討論，有人指出「啃老已是老生常談了」，亦有人認為「教育出問題」。



樓主在討論區發文公審台大畢業的姐姐不去找工作。（Dcard圖片）

該名台灣女生在Dcard以「姐姐台大畢業卻不去工作」為題發文，稱其姐姐大學畢業已經3年，但卻不外出找工作，反而「整天在家耍廢」，每日在家不是睡覺就是玩手機、平板電腦。她又指姐姐還會找藉口抱怨說修讀的是冷門學科，認為出去很難找工作，然而樓主並不認同，「說實話，她只是單純愛面子 不肯去做她認為低薪、工時長的工作罷了」。

樓主又認為姐姐可以先到咖啡廳打打工，還能學會一門技能，譬如學習煮咖啡及沖調飲品，總好過待在家中，但是姐姐「總是在找藉口，怎麼說服她也沒用」。她又指母親每月還會給姐姐零用錢，約台幣2000至3000元（約500至760港元），以供應她買化妝品、飾品、手袋等。她補充自己仍在求學，眼見已畢業的姐姐「成天鬼混，真的還蠻看不下去的」，於是發文公審。

樓主指姐姐每日在家不是睡覺就是玩手機、平板電腦。（《螢之光》劇照）

帖文引來網民熱議，樓主姐姐的行為備受批評，然而不少人認為父母亦有責任，「主要就是妳父母的問題，容許妳姐不工作，然後她拉不下臉做其他的」、「看妳父母的決心，不工作就趕她出去」、「不夠需要錢才會挑工作，父母必須狠下心來」。亦有人留言指「看不下去就別盯着。把妳的眼睛放在自己身上就好，提醒自己不要活成討厭的模樣」、「不要對別人的人生指手劃腳，先管好自己」。