半躺平？23歲大學畢業生嫌全職薪低工作多　轉兼職被問「唔悶咩」

大學畢業沒有全身投入職場，不做長工做兼職，算正常嗎？早前1名23歲連登網民發文回顧大學畢業一年的經歷，稱除了去了3個月旅行，還做過2份全職工作，但因嫌人工低及工作量多，所以其後轉做兼職，雖然人工減半但生活很悠閒，惟近日卻被家人問及「返咁少工唔會無聊？」。樓主卻認為做兼職的生活完全不悶，而且容易控制時間和過得更舒服。



樓主表示每天都可以睡到自然醒，而且有更多私人時間，根本不會覺得無聊。（《大叔的愛》劇照）

該男生在連登討論區以「當屋企人問你唔返工唔悶咩」為題發帖，指自己23歲 ，大學畢業一年，去了3個月旅行後，回港便開始找工作，先後做過2份全職，但因工資太低和工作量太大，覺得不值得因而辭職，從此開始兼職生涯，覺得時間更彈性，雖然工資少一半，但幸好自己讀大學也有做兼職，又炒過股票，存了點錢，所以暫時夠用。

樓主稱最近家人想他找全職工作，不斷詢問「返咁少工唔會無聊咩」？他認真想過後覺得一點都不無聊，每日可以睡到自然醒，煮飯、睇戲、睇書等，又稱之前有玩田徑，自從沒做全職便多了很多時間跑步，可以慢慢訓練，有時都用上大半天時間，不然就去沙灘或者行山，感受大自然，都可以過得好舒服，因而詢問網民他這樣的想法是不是很奇怪。

該男生指做全職時工作量太大加上工資不高，便轉回兼職。（《愛回家》劇照截圖）

樓主的生活令網民大表羨慕，不少人都認為他的想法沒有問題，能享受興趣的生活才是好事，「這種叫 Work Life Balance，不過我屋企人都想我搵全職，原因大家都明」、「邊個會鍾意返工」、「要不是有人生目標或者夢想，隨便過便一世了」、「無自己興趣既人先會覺得悶」。

有人則認為要思考到未來，不能只基於眼前的好便安於現狀，「無經濟壓力就可以咁」、「唔返工會被認為是廢青，對社會無貢獻嘅垃圾蟲」、「係咪一世都咁過？23歲就逍遙自在，咁30歲？結婚有無錢？定簽字算？買樓有無錢？無錢咁租樓？租樓就儲唔到錢，退休點算？如果你屋企係有錢人，養你一世，當我無講過，但應該普遍中產都做唔到」。