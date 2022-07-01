港大畢業女生成啃老族　28歲住公屋唔搵工　基層父母貼錢做1件事

到底是家人照顧得太好，還是個人心態有問題？有港媽日前發文，指親戚的女兒港大畢業後拒絕搵工，因剛投身社會時曾做2個月公關工作，稱被上司「恰」不開心便拒再工作，現時28歲終日在家「對住部電腦，落樓行街，唔煮飯唔做家務」。她透露親戚一家住公屋，兩老都是做辛苦工，身體還開始出問題，女兒畢業早期曾天天吵架叫她找工作，現時已放棄，甚至給錢她報興趣班。網民慨嘆身邊總有朋友或他們子女是「啃老族」，甚至是讀「神科」一樣在家中「量地」，認為可能是家人過度縱容導致。



有網民指親戚28歲女兒明明港大畢業，但不願搵工靠死兩老養，直斥「無恥」。（《如此燿眼》劇照）

樓主在親子王國討論區發文，稱親戚港大畢業的女兒不工作，「就快30，食屋企住屋企，無畀過一分家用」，他們是公屋基層，兩老做辛苦工，不明白女兒有什麼條件靠屋企，「咩心態？」。她透露親戚女兒現時已28歲、港大文科畢業，最長工作只做過2個月，在寫字樓當公關，但「話返工唔開心，比上司恰，之後就無再搵工」，現在「每日對住部電腦，落樓行街，唔煮飯唔做家務」。

她說當年親戚很自豪女兒考上港大，親戚兩母女很夾，經常一起行街吃喝似酒肉朋友，但一叫返工搵秒變臉。其實父母不是沒鬧過，他們都是基層平日生活很節儉，由細到大沒給零用錢，「就系唔知點解會養隻咁嘅嘢出來」。原本父母天天鬧，但弄得家嘈屋閉，又沒狠心到趕她出門，「鬧到死心」。父母已不要求她供養及付家用，「仲叫佢唔返工就報下興趣班，畀埋錢佢」。

親戚當年很自豪女兒考上港大，沒料到她不願工作，已鬧到死心。（示意圖／資料圖片）

樓主還稱親戚近年生病，但女兒仍未打算搵工，「把口就話愛阿媽」、「無恥」，近日親戚很感動，說女兒第一次主動煮飯，「原因佢上星期煮煮下飯暈咗」。她追問親戚，其女兒是否打算找工作，對方回答：「我唔會將希望寄託系佢身上」。她擔心親戚女兒太久沒工作，將來「人哋問你畢業做過咩長工都答唔到啦」。

許多網民看完後提到身邊總有朋友家中養了「巨嬰」，紛紛舉例，「朋友嗰仔都係HKU畢業，屋企算中產，又係唔搵工，唔怕拖，話唔想阿媽養多個」、又有網民的朋友兒子讀書不成，「話自己有情緒病所以唔可以長工，16歲到24歲只做過幾份兼職」。其中更有網民說親戚已35歲，在港大算「神科」的學系畢業，「做咗幾年嘢就冇做，喺屋企量咗地3年.…睇見都覺得可惜」。

網民稱看到這些例子「真係無言」，很可能是被家人縱容造成，「現今學生唔願做，父母怕佢哋辛苦」、「父母縱容仔女做廢人，照提供3餐1宿，怪得邊個」，亦有人認為是家用問題，可能是不想交家用、或者父母要求很多家用，所以「軟對抗」，建議要斷糧要她財政獨立。

（親子王國）