巨無霸智慧齒照瘋傳！超完整激似八爪魚網民竟讚可愛　真相是…

完整的智慧齒原來是這樣？台灣facebook群組日前瘋傳照片，顯示一顆完整的智慧齒，4隻腳放在手掌上就像八爪魚一樣。照片引來近萬人點讚熱議，不少網民大讚操刀牙醫技術了得，笑言原來完整的智慧齒這麼漂亮。事實上，這組照片去年已在網上流傳，相信最先由1名越南網民分享到當地論壇「Tinhte」，其後再被人轉載到Reddit討論區的「photoshopbattles」欄目，該組被轉載的照片中，將智慧齒套在食指上的照片最為廣傳。



網傳1張完整智慧齒照片，在台灣fb群組上瘋傳。（網上圖片）

有台灣網民日前在facebook群組「爆廢公社二館」上傳2張圖片，稱「好大顆的智齒」，顯示1顆完整智慧齒，四隻牙尾很完整，就像八爪魚一樣。照片在網上瘋傳，網民形容該智慧齒似八爪魚又似夾公仔機的夾子，「好完整又漂亮」、「要挖多大的洞才能完整拔出來」、「牙根沒斷，牙醫技術真好」。

不少有拔智慧齒經驗的網民指，牙醫一般會將智慧齒切割再拔出來，故很少會這樣完整。有留言指，牙醫要完整取出智慧齒，需在牙齦打麻醉針後，用手術刀將肉切開再將智慧齒割出來，之後再將傷口縫起。部分人質疑這只是模型。

翻查網上資料，2張圖片去年已在網上流傳，最先出處應該來自1名越南網民「Thứ Bố」，他去年在當地論壇「Tinhte」上傳圖片，表示花費了3小時才拔出這顆「超級智慧齒」，過程非常痛苦，原始圖片一共有4張。

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論壇上的網民亦發現，照片隨後被網民「johnloc97」轉載到Reddit討論區的「photoshopbattles」欄目，以「A big wisdom tooth」為題供各路改圖高手改圖，隨後在網上瘋傳的那張，正是由Reddit網民轉載。

（綜合）