警公開通緝犯照　神似男星惹熱議　網民熱情「尋人」：銬在我床上

各地警方不時都會發布通絹犯照片，以希望公眾提供資訊，並小心提防犯人。英國警方上周二（6日）於社交平台上傳1名男子的通緝照片，稱該名男子牽涉在毒品案件中，詎料通緝犯的外貌和身材出眾，竟讓一大批女網民紛紛加入「尋人大隊」，更笑稱希望「把他銬在我床上」。



英國警方上周二（6日）於社交平台上傳1名男子的通緝照片，詎料通緝犯的外貌和身材出眾，竟讓一大批女網民紛紛加入「尋人大隊」。（fb「Humberside Police」圖片）

英國亨伯賽德（Humberside）警方日前在facebook專頁公開36歲里莫（Robert Rimmer）的照片，表示他於曼徹斯特阿什頓安德萊恩（Ashton-Under-Lyne）成長，後來活躍於柴郡（Cheshire）、利物浦（Liverpool）等地，早前則牽涉於亨伯賽德的毒品案中。

警方又提醒市民假如知道里莫的位置，切勿接近對方並應立即通知警方。不過，有別於凶神惡煞的罪犯，大批網民卻指相中的里莫貌似電視男星萊恩雷諾斯( Ryan Reynolds )，深邃五官、棕色短髮及落腮鬍反吸引了一眾女網民，讓追捕犯人的帖文瞬間變成追星活動。

有網民笑言通緝犯的外貌與「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）非常相似。（IG圖片）

不少網民紛紛在帖文留言，「看看他，如果我看見並逮捕了他，我會將他銬在我的床上…當然是要為了幫助警方啦」、「假如我找到他，我不會把他交出去」、「誰想當里莫太太」。也有男性網民開玩笑指，「我希望他早點被捕，免得落入這些女人的手中」、「我老婆叫我今晚要扮演逃亡中的里莫」。不過，人不可以貌相，通緝犯始終是危險人物，不應被姣好的外貌與身材所迷惑。