Tesla警車高速追截通緝犯期間無電　美國警：上一手交更冇充電

近年電動車大熱，連部分政府部門亦有採用。不過美國一部電動警車於高速追捕通緝犯的時候，卻出現電池用盡的情況，需要由同僚接手追捕。涉事警局事後發表聲明，稱警車於今年3月開始使用，過去半年一直表現良好，唯當時警車於交更之前未有充電，所以才會出現是次意外，強調事件與一般汽車沒有足夠汽油一樣。

美國加州費利蒙市（Fremount）一部Tesla警車於執勤的時候沒有電。（Facebook「Fremont Police Department」圖片）

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美國加州費利蒙市（Fremount）警員赫文（Jesse Hartman）於上周五（27日）駕駛警局新購置只有約半年的Tesla Model S警車執勤，他於下午2時開始巡邏。直至晚上11時05分左右，赫文接到指令開始追截犯人，過程約為8分鐘，距離約為16公里，其間車速一度超過每小時177公里。

不過在成功追截前，赫文卻發現自己的警車電力不足，於是透過對講機表示自己的車只能再行駛約10公里，隨時都可能跟丟目標，希望可以有其他警車支援取代他的位置。最終警方決定終止追截犯人，強調並非因為Tesla警車電力不足所致，而是因為犯人的駕駛方式太危險，需要確保公眾安全。報導指，犯人曾經開上高速公路的路肩爬頭超車。

↓↓↓ 與事件同款的Tesla Model S電動車 ↓↓↓

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警方發言人保斯琦（Geneva Bosques）指出，赫文開始值勤的時候，警車的電量還有大約一半，而他最後在附近找了一個充電站充電，然後返回警局，而犯人駕駛的車輛則被發現已經棄置。她強調不需要擔心事件，因為Tesla警車於另一次追捕的表現良好。

保斯琦表示涉事警車的電池已經維持了兩更執勤，但不了解為何赫文於執勤之前，警車未有充滿電。她稱類似事件在普通汽車上一樣會發生，因為汽車都有可能於交更之前未有入滿油，「事件是一個好的提醒，告訴警員們於交更之前需要入滿油或是充好電」。

費利蒙市警方是美國首間將電動車完全用於日常巡邏執勤的警局，他們亦表示Tesla警車的表現極之好，甚至比預期更好，正考慮購入第二部Tesla警車。

（綜合）