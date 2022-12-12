絕世筍工！返工煲劇做秘撈有糧出無汗出　打工仔爆內情網民勁羨慕

「攞正牌扮工」是怎樣的體驗？近日有打工仔在網上分享經歷，表示公司老闆是個年輕的富二代，這個「敗家老細」早前因為犯了錯而被「有米」父親取消了經濟援助，「富爸爸」明言唯一出路就是學做生意，更答應每月給兒子數十萬元營運費用。為了重新獲得金錢資助，但又想不勞而獲，「敗家老細」決定開一間「空殼」軟件開發公司，明明沒有業務，但就聘請包括樓主在內的8名員工，天坐在辦公室煲劇、打機、睇書，甚至做秘撈都沒問題，只須「扮工」去應付父親的突擊巡查即可。網民知悉內情後深感羨慕，紛紛表示「求介紹」。



該名29歲的打工仔在網上分享，表示自從半年前轉到新公司，每日與其他7名同事就是聊天、煲劇、打機，完全不用工作。（《IT狗》劇照）

該名29歲的打工仔在專門分享職場事的網站「辦公室日報」投稿，表示半年前想轉工，剛巧朋友工作的公司正在請人，而朋友與其富二代老闆十分熟稔，於是經介紹下到該公司工作。他指當時認為工作條件吸引，因為朋友表示這間公司「冇嘢做㗎！你而家幾錢人工，老細可以照出返一樣」。而聘請過程亦十分順暢，連面試也不用，他簡單傳送了履歷表給老闆就獲通知受聘。

剛開始時樓主也半信半疑，如果員工真的不用工作，那麼公司如何賺錢，沒想到朋友果真沒騙他，「班同事癲㗎喎！煲劇又有，公然做freelance又有，打機又有，係爭在未打邊爐」。樓主表示與其他7名同事「每日返工就係齋坐、傾計、奉旨上網同打機，呢種模式已經持續咗半年」，但他也不禁細想「老細其實想我哋做咩啫？」，於是向朋友打聽消息。

樓主表示富二代老闆設立公司是為了騙父親投入資金，然後從中「打斧頭」。（《IT狗》劇照）

原來富二代老闆和樓主年齡相若，家景富裕，是「正宗二世祖」。因為老闆父親不滿兒子終日無所事事、攤大手板討錢，於是要求他學做生意否則就不給錢，又每月花幾十萬元「打本畀佢開公司，講到明賺或者蝕都唔緊要」。老闆為了「公然呃老竇啲錢」，於是就成立了這間公司。由於樓主友人與老闆是「經常出去飲嘢」的朋友，於是在公司建立初期，老闆就邀請樓主友人來工作，就這樣朋友介紹朋友，終於湊夠8名員工。

然而樓主百思不得其解，公司沒有業務，老闆便難以向父親交代。然而友人就勸他不要用「窮人思維」去理解，指老闆父親的幾十萬元等於樓主他們的幾十元，又指「我哋份糧再交埋租都係用得一半咋，老闆話佢每個月可以從中抽走廿個（指20萬元）左右，仲唔使下下搵藉口，你同佢擔心點交代？傻的嗎？」。

樓主指後來「二世祖老闆」亦有親自解畫，老闆表示自己曾經吸食大麻及不小心駕駛，被父親取消了所有的附屬卡及金錢資助，為了有收入，只好開公司騙父親的錢，「叫我學做生意，多餘！」。老闆更「爆響口」表示，如果父親退休賣掉所有物業已「夠用過世」。由於父親不熟悉電腦行業，於是老闆便刻意要求開軟件開發公司，「話佢老竇呢啲老土怪唔識係咩嚟，所以任佢吹」。而為了應付父親「突擊巡查」，於是就聘請了樓主等人坐在辦公室內煲劇、看書。

樓主坦言老闆是敗家子，亦因為看到公司前景，決定早日離去。（《IT狗》劇照）

樓主坦言老闆是十足十的「敗家子」，雖然對下屬無架子，然而做人「完全冇包袱同壓力其實唔係好事，佢真係唔知自己做緊乜」，又反問「講呢啲嘢畀我哋聽唔覺得羞愧㗎咩？」。他又表示起初的確過癮，但是時間日久就覺得浪費時間，而且沒有晉升及加薪空間。由於薪金是比照上一份工作的，所以樓主及其友人一直沒有加薪，樓主擔心薪資不變，然而友人就表示「我就係鍾意咁頹，你出去搵份好忙嘅工就代表唔頹咩？」，又指「但係份工冇嘢做喎！我ok呀！邊好意思叫老細加」，因為加薪就表示老闆「打斧頭」的金額減少。

然而樓主還是感到前途堪虞，由於「間公司又不務正業」，平日根本沒有工作，有時連女友問他開發甚麼軟件他也說不出來，遑論日後找工作時HR查問，更不知如何解釋。而且他指出公司運作有問題，沒有盈利，早晚會結業，「除非老細個老竇智力有問題啦，否則點會長期揼水呀」，而且他也不想渾渾噩噩地做到30歲，等公司結業再去找工作，「到時我個人肯定冇晒動力，仲會同社會脫節」，於是他決定一邊工作一邊找工作，目標是在農曆新年後離職。

網民知道樓主工作後都大表羨慕，尤其是疫情下簡直是避難所，又指如果能善用這份工作，例如另找一份「WFH」的工作，上班時打另一份工，收入就可倍增，「用時間讀書或者發展個人興趣，都可以成才」。有網民聽到樓主打算離職，紛紛稱「求介紹」，很想抓住這份「筍工」

（辦公室日報）