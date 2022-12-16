聞姨仔懷孕！老公即跑到廁所嘔　人妻細思極恐想起妹妹一句話

家人宣布懷孕喜訊，本應是值得慶祝的事，但日前外國1名人妻就發文，稱自從妹妹公布懷孕一事後，其丈夫的行為舉止便非常古怪，聽到消息當下甚至跑到廁所嘔吐，又在清晨5時半洗澡時忽然大哭。人妻好奇丈夫為何突然像變了個人，但對方卻僅解釋指身體不適，讓人妻不禁有可怕的預感。



外國1名人妻發文，稱自從妹妹公布懷孕一事後，其丈夫的行為舉止便非常古怪，讓她有不祥的預感。（Anastasiia Chepinska / unsplash）

該名人妻在討論區Reddit發文，表示日前她與丈夫在女方父母家中共晉晚餐，本來一切如常，一家人有說有笑，其間妹妹大派驚喜，公布自己懷孕的喜訊，不料人妻的丈夫卻突然非常安靜，沒有像其他人一樣離開座位去祝賀其姨仔。人妻非常關心丈夫的狀況，但對方只稱感到不舒服，其後更因想嘔吐而走到廁所，並攤坐在馬桶旁，又拒絕其他人的幫助。

女方一家非常擔心丈夫的身體狀況，人妻便先帶他回家，又為他檢查血壓，一切正常。人妻表示，無論自己如何發問，丈夫一直只是默默不語，事發翌日更一早在清晨5時半起床洗澡，樓主更聽到丈夫在哭泣的聲音，愈來愈感到奇怪。

人妻稱丈夫得知姨仔懷孕後不發一語，也沒有上前祝賀，甚至跑到廁所攤坐在馬桶旁。（《娶妻求伴郎》劇照）

男方最後在樓主的追問下，僅表示自己感到有點「不知所措」，卻沒有解釋背後原因，但樓主在文中指，丈夫從來不會因工作而壓力大，近期種種行為舉止，均與其過去的性格截然不同，讓她非常擔心。樓主不敢肯定丈夫是因為姨仔懷孕一事而行為突變，但丈夫的確是在聽後消息後才性情大變；更讓她細思極恐的是，她事後想起妹妹曾表示樓主丈夫是其「理想情人」，稱希望自己能找到像姊夫一樣的另一半。

樓主續指，雖然妹妹有穩定交往的男友，但她始終覺得事有蹺蹊。大批網民看過帖文後紛紛留言，不少人直言男方必定與樓主妹妹有染，又建議樓主找妹妹問清楚，總比自己一個胡思亂想更好，樓主則回應指，她的確有找妹妹討論的打算，「但她公布喜訊時很正常，她事後更建議我帶丈夫到醫院檢查」，無法想像2人會背着她出軌。