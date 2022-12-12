缺德！狗主凌晨放狗唔執糞　港男追擊1招迫屈服　網民讚：鬧得啱

請做個負責任的狗主！有港男昨日（12月11日）凌晨2時於土瓜灣九龍城道行人路目擊有狗主待狗隻大便後，未有執拾糞便，大搖大擺離開。他不忿對方的缺德行為，上前怒罵要求善後，否則報警，狗主惱羞成怒駁斥，更企圖襲擊他，在港男拍片窮追不捨下，狗主最終屈服執拾糞便。相關影片於網上引起熱議，不少網民大讚港男及批評狗主，「做得好！就係呢啲賤人影衰晒我哋狗主」、「樓主好波」。

根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（香港法例第570章），任何人士容許狗隻糞便弄污街道或公眾地方會被定額罰款1,500元。



有港男昨日（12月11日）凌晨2時於土瓜灣九龍城道行人路目擊有狗主待狗隻大便後，未有執拾糞便，於是拍片責罵對方及迫使其拾糞。（fb群組「土瓜灣之友」影片截圖）

迫狗主拾糞逐格睇▼▼▼

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該名港男於fb群組「土瓜灣之友」發文公審該名缺德狗主，指出平日大家在街上踩到狗糞都會「好嬲」，漸漸導致有些人對毛孩有偏見，其實很多時都是缺德狗主造成。他憶述，昨日凌晨2時於土瓜灣九龍城道見到有名狗主放狗，狗隻正於地上大便，他根據平日觀察知道主人放狗時最基本都會攜帶報紙和一樽水，惟他卻見到這名狗主「兩手揈揈乜都冇」，於是停下來觀察對方會如何處理狗糞。果然不出所料，「狗狗屙咗幾舊大屎後，個男人就大搖大擺咁離開」。

他表示，狗主不知道他正在監視，他立即大聲喝斥為何不執拾糞便，擔心其他途人會不慎踩到狗糞，他猜測自己可能語氣「好X惡」，狗主當場呆掉看着他，不知怎辦，「我鬧佢放狗乜都冇帶即係平時習慣都唔處理！我同佢講唔使旨意走！叫佢用手又好，除咗件衫除埋條褲又好，總之包咗啲屎先好走！再唔係叫警察嚟，陪佢帶埋隻狗返差館過一晚！」。

此時狗主反應過來，惱羞成怒駁斥，更衝上前企圖襲擊他，港男譏諷「佢都傻傻地，唔通半夜三更同佢玩MMA咩，阿叔，唔好話你拖住隻狗，齋跑我都唔會輸比你啦！同佢保持距離，繼續鬧到佢狗血淋頭！佢拖住隻狗，想又走唔到！」。其後狗主屈服，「死死氣地行返去堆狗屎度」，在外套口袋拿出廁紙，港男心想「原來有帶廁紙專登唔用」，狗主拾起糞便丟進垃圾桶，港男再心想「清潔工人真係慘」。

當以為事情告一段落時，港男形容狗主「好唔忿氣」，拿出手機反拍他，港男嘲笑道「你咁樣唔會令我驚㗎！大叔，最好放上網，話我多管閒事要你執狗屎！」，還說「我警告佢，俾我再見到放狗唔執屎！一定見佢一次鬧佢一次！」。最後又指出，「毛孩係無辜的，唔識養唔好養狗，影衰其他狗主」。

港男上載了一段2分35秒的影片，影片開首，狗主躲在正裝修的木門旁，港男怒斥狗主「嚟呀，放狗咬我呀！你放狗唔帶報紙？你唔係第一次㗎啦，你X呀，嘈到差人嚟呀」、「跑呀，追我呀嘛，你唔使旨意走呀今晚」，狗主被港男窮追不捨下只好回到狗隻大便的位置，從外套口袋中拿出廁紙，邊用粗言穢語辱罵港男，邊執拾糞便丟進旁邊的垃圾桶。

港男隨後指斥，「唔好畀我再見到你」，狗主原本拉着狗隻離開，惟心有不忿，拿出手機反拍，衝向港男，大罵「X你老X呀，喺度阿支阿左」，港男質問「你知唔知道狗屎都唔可以咁樣揼落垃圾桶㗎？」，狗主辯駁稱「呢度冇呀（狗糞收集箱），個個都係咁揼呀」，再爭論一兩句後影片就完結。

不少網民留言大讚，「樓主做得好，見到有問題肯企出嚟出聲」、「鬧得啱」、「良好市民」、「樓主成件事由頭到尾包括個post簡直係100分完美示範」，又批評「唔怪得呢個位成日都有大大篤屎喺地下啦」、「真係影衰晒我哋啲有養狗嘅人，自己日日行過條街都可以唔執嘅」、「不負責任的狗主衰人」、「咁冇公德心唔止唔配養狗，直頭唔會做人」。

樓主回覆網民表示，他只是做了少許示範，呼籲港人目擊這種情況時「一定要出聲」，特別是有養毛孩的人，直言「呢啲害群之馬，就係導致其他人唔鍾意毛孩及養狗的人」。

根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（香港法例第570章），任何人士容許狗隻糞便弄污街道或公眾地方會被定額罰款1,500元。此外，根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》（香港法例第132章，附屬法例），任何人士容許狗隻大便或小便弄污建築物的公用部分，最高可被罰款10,000元。

食環署提醒，放狗人士應善用狗廁所，並帶備足夠紙張，以便將狗糞妥為包好，再放進狗糞收集箱，以及帶備足夠清水，把被弄污的地方清潔妥當。