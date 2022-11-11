殘忍！電動車阿婆咁樣「拖狗遊街」惹公憤　肚皮狂磨地面奄奄一息

一名老婦人在路上騎電動摩托車，後面拖著她養的狗，但狗狗並不是在跟著運動，而是整個身體癱在地上，任由機車拖行，而且飼主完全沒有要停下的意思，路人口頭勸阻卻無效。



英國伯明翰（Birmingham）有路人拍下相當駭人的畫面，一名老婦人騎著電動摩托車在馬路上行駛，後面拖著一隻長毛的黑白狗狗。

但狗狗不知道是生病受傷還是累到走不動了，全程四肢趴地，任由機車在地上摩擦拖行，看起來表情痛苦，中途一度想要站起卻未果（點擊放大瀏覽，慎入）：

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有路人看不下去，對著老婦人喊叫：「你在傷害你的狗」，老婦疑似沒聽清楚，路人再度重複那句話，還說「你的狗死了，你撞到路緣了」、「你的狗快死了，你知道嗎老兄？快住手！」，路人不斷祈求老婦停止虐待狗狗的行為。

老婦人不時看向鏡頭，將車子沿著路緣行駛，嘴裡喃喃自語不曉得在說什麼，而狗狗在她靠邊騎也有不時擦撞路邊突起的台階。

這段影片在網路上引起眾怒，許多人憤而欲肉搜這名老婦，還有人很擔心狗狗的安危，認為必須立刻找到牠並救援，深怕再繼續給這名飼主養會有生命危險。皇家防止虐待動物協會（RSPCA）表示他們也會介入調查這起案件，並請大眾協助提供任何所知的線索資訊。

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