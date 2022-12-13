恐怖！女網紅送貨失蹤　尋回後揭慘遭分屍割舌　警逮捕年輕疑兇

廣東茂名發生駭人命案！內地一名女網紅為家族生意，開車外出送貨後失蹤，家人着急發尋人訊息，卻想不到找到她時已遇害，慘遭兇手割掉舌頭及分屍，死狀恐怖。警方其後拘捕一名年輕男子，懷疑是死者的粉絲，至於殺人動機則有待進一步調查。



李姓網紅以「小麗姐」在網上發布跳舞影片，擁有13萬粉絲。（微博）

據內媒報道，死者為36歲李姓網紅，育有1名10歲女兒，愛好時尚扮靚，她以「小麗姐」在網上發布跳舞影片，擁有13萬粉絲。出事前2天，還在社交平台上發布在家中跳舞的影片，並附上激勵人心的說話「活得通透的人，不是沒有低谷」，看來心情並無異樣。

在本月7日，李女替家族經營的藥材生意，獨自開車送貨，卻一直未有回家，隔天家人透過公益組織發布尋人消息，內容指「一名36歲李姓女子在12月7日早上8點送貨到高州，途經大同、茂名、分界、根子、金山路段，至今未歸，車子在高州筆架山附近找到，人未見蹤影，車鑰匙還在車上，已報警」。

茂名高州市公安局接手調查，12月8日下午3時，警方發現李女駕駛的車輛，9日逮捕30歲疑兇陳某彬，經過一輪現場勘察和調查，終於尋到李女，但她已化為冰冷的屍體，舌頭被割下來，手腳斷開慘遭分屍，死狀恐怖。

消息曝光後，網友揭開李女的身份為網紅，且不斷猜測疑兇可能是她的粉絲，其死因是否與金錢或感情瓜葛有關，亦有多名知情網友聲稱，李女家中是做藥材生意的，網紅只是興趣而已，她為人正直家庭和睦，並沒有得罪人。而警方會繼續調查案件，以找出疑兇的殺人動機。