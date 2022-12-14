印24歲女牙醫拒絕求婚　遭40壯男硬闖家中綁架擄走　施虐影片曝光

求愛不成生恨意，竟將女方綁架！印度泰倫加納邦（Telangana）1名24歲女子因拒絕了1名男子的求婚，慘遭男子毒打綁架。該男子另外召集約40名男子犯下惡行，他們手持木棍、石頭和鐵棒，不但光天化日下硬闖民宅將女子擄走，更襲擊了女子的父親和其他親屬，又蓄意砸毀她的房子與汽車。最終警方逮捕了32名涉案男子，但主要疑犯仍然在逃。



印度24歲女牙醫維沙莉拒絕男子雷迪的求婚後，被雷迪召集的約40名男子硬闖家中將其擄走。（Twitter影片截圖）

綜合外媒報道，事發於上周五（9日），印度蘭加雷迪縣（Rangareddy）的阿迪巴特拉村（Adibatla），有約40名男子闖進24歲女牙醫維沙莉（Vaishali）家中，並將其綁架擄走。過程中這群暴徒猖狂叫囂，不但故意破壞受害者的房子與汽車，更以木棍擊打維沙莉的親人。

從網上流傳的影片可見，在維沙莉被擄走後，仍有一群年輕的男性施暴者聚集在她的家前，有人以木棍擊碎她汽車的前擋風玻璃。及後更多人從維沙莉家中湧出，維沙莉的1名男性親戚在阻止他們帶走維沙莉不果後，被十數名男子推倒在地及以木棍撃打。有民眾試圖阻止並報警，隨後該群男子四散而去。

受害者維沙莉的父母報案指有約100名男子闖進家中，破壞財物後將女兒維沙莉擄走，又指控主謀應是附近茶店的東主雷迪（Naveen Reddy），因為雷迪此前一直熱烈追求並騷擾維沙莉。

警方展開營救行動，他們到達受害者家中，發現多處血跡，及不少財物遭損毀。最後，警方在案發的8小時內成功解救維沙莉，而至今共拘留了32名涉案男子。被捕男子供稱是雷迪的友人及茶飲店員工，受雷迪所託「幫忙將他不歸家的妻子帶走」，於案發當日擠上4輪汽車及卡車前往維沙莉家中。不過至今，雷迪仍然在逃，而他的汽車則在案發4日後被發現遺棄在郊外，警方相信雷迪已棄車潛逃。

然而，在營救行動結束後，維沙莉的親人及雷迪的親友卻提供了不一樣的證詞。雷迪的母親認為兒子「太魯莽」，但聲稱雷迪與維沙莉在2021年8月4日在安得拉邦的寺廟秘密結婚，只是礙於「兒媳」維沙莉的「身體狀況」才沒有對外公開，又指責「兒媳」維沙莉玩弄了雷迪的感情。而雷迪的親友就指雷迪曾表示，維沙莉的家人已答應等維沙莉從牙科大學畢業並獲取牙醫執照後就會完成婚禮。

不過，維沙莉獲解救後與父母接受當地傳媒採訪，就訴說了相反的故事。維沙莉先否認與雷迪的婚姻關係，她指雷迪與自己雖然認識，但只是羽毛球球友的關係，而雷迪的確曾向其求婚，又向其父母表示有意迎娶她，但她都嚴詞拒絕。她指雷迪曾表示就算自己不愛他也沒關係，只要他能「擁有她」就足夠，又曾揚言會不惜一切阻止她與其他男人結婚。雷迪求婚失敗後仍對維沙莉苦苦糾纏，於是維沙莉於月前到警局報案，稱受到雷迪騷擾，沒想到還是發生了綁架案。

維沙莉與父母在案發後哭訴經過。（網上圖片）

維沙莉又痛哭訴說被綁架的「驚恐8小時」經過，她被塞進汽車中，雷迪等人在車廂中拉扯她的頭髮、擊打她的頭面部，又威脅說會殺了她的父母及摧毀她的事業。而維沙莉的父親就指「雷迪一直在散佈謊言，他的婚姻聲明是假的」，他表示雷迪所聲稱與維沙莉「秘婚」當日，「她在陸軍牙科學院接受了牙科手術，我們有文件證明」。

涉案人員名單及人數至令未有定論，警方就表示「受害者的陳述是關鍵」，他們會依照這個方向調查，同時設立特別搜查隊，全力將疑犯雷迪緝捕歸案。

（綜合）