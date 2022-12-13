世界盃｜男球迷暗拋媚眼　女伴突抬頭望實　直播畫面笑爆網民

【世界盃】上周五（9日），克羅地亞對戰巴西踢到難分難解，最終要互射12碼才分出勝負，想不到場外同樣激烈。國外1名男球迷在現場觀賞賽事時，疑似背着女友偷偷對人單眼「放電」，險些被「斷正」，畫面遭直播鏡頭拍下，片段更轉載到多個社交平台，意外成為焦點在網上「爆紅」。這個驚險畫面引起網民熱議，「生死瞬間」、「比賽事更刺激」。



國外1名男球迷手持手機，為身旁女伴充當鏡子以補妝畫眼線，畫面被直播鏡頭拍下，而隨後的一幕令他突然爆紅。（Twitter影片截圖）

相關影片自上周五起開始在國外社交平台流傳，從影片可見，1名戴着鴨舌帽、濃密鬍子的男球迷，原本正細心地手持手機，為身旁女伴充當鏡子以補妝畫眼線。然而，「好男人」人設下1秒立即崩壞，男球迷似乎與鏡頭外某人四目相對，更向對方「擠眉弄眼、眉目傳情」，連連單眼3、4次。

這時，未知是因為男球迷手沒有拿穩，還是發現了他的小秘密，原本低頭微瞇雙眼的女伴突然抬頭一瞪。男球迷嚇得收回視線，開聲與女伴說了句話。未幾，女伴再次低下頭繼續補妝，而男球迷隨即「狀似生無可戀」般撇開頭。

短短15秒的片段竟成全場焦點，更被網民拍下分享到Twitter上，並配文寫道「世界盃至今最佳畫面」。不少網民都認為男球迷已被女友「斷正」，「女人的直覺是最可怕的超能力」、「她不用看也知道你在做什麼」、「噢兄弟，等她畫完眼線就是你的死期了」。