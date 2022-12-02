世界盃│台男下注6萬一夜間贏67萬　半小時後結局大反轉：錢消失了

2022世界盃足球賽32強分組賽進入尾聲，很多賭徒都趁機試試手氣，不少非法平台更以高賠率招徠，但隨時得不償失。台灣就有網民在非官方網站下注，先後共用6萬元新台幣（下同，約1.53萬港元）押重注，一夜間贏來67萬元（約17萬港元），正值興奮地向友人分享戰績時，該投注網站竟整個消失，連本帶利的錢全都沒了，令他非常崩潰。



有網民在非官方網站下注，先後共用6萬元新台幣押重注，一夜間贏來67萬元（約17萬港元），正值興奮地向友人分享戰績時，該投注網站竟整個消失了。（Dcard圖片）

有網民在Dcard討論區以「朋友賭世足6萬變67萬，結果領不出來」為題發文，上載對話截圖，只見對方傳來一個地下足球投注網站，並詢問他「要不要玩運彩？」。對方興奮大曬光輝的戰績，透露自己日前下注沙地阿拉伯1萬元（約2500港元），贏得2萬元（約5100港元），其後再加碼5萬元（約1.27萬元），共7萬元（1.78萬港元）全押注日本，結果成功贏取67萬元，因而高呼「超爽啦」。

樓主聽到友人的分享都驚訝回應「好扯喔」，但同時擔心詢問「會不會領不出來？」。友人卻信誓旦旦表示「不會啦，我晚點領給你看」，並稱自己當日還要重壓韓國隊。不料半小時後，友人傳來瀏覽器截圖，顯示該投注網站消失了，並崩潰爆粗表示「網站進不去了，我的錢消失了」。

有網民在非官方網站下注，先後共用6萬元新台幣押重注，一夜間贏來67萬元（約17萬港元），正值興奮地向友人分享戰績時，該投注網站竟整個消失了。（Dcard圖片）

網民看完截圖都直呼「抵死」，一看已知道是詐騙網站，認為樓主友人只要在官方投注網下注就冇事，「超可悲，合法的不玩，偏走歪路」、「錢全部被騙光更可悲」、「官方賠率再爛，錢都領得出來」、「要玩只敢下官方的」。

有熟路網民則解釋，樓主友人下注的網站，通常一半是後台可以修改概率的遊戲，另一種就是賭波，而這種網站賺錢方式就是讓人充錢進去賭博，「如果你賺了，會給你一個再賭N次才能領出錢的模式」，這其實是詐騙，「錢進去90%都取不出來，小額可能還會讓你過」，而且在這網站綁定銀行卡輸入個人資訊時，有被賣掉的風險。