見工遇男HR問係咪單身兼約食飯　「揸去你樓下等你」　女生咁應付

求職受HR留難是常識吧，但原來當HR主動提出增加福利會更令人為難！有失業女生日前在網上分享求職奇聞，表示見工時遇上「變態男HR」，他毫不在乎學歷、工作等背景，但就對她的感情狀態、地址表現出過多的「關心」。這個「猴擒」的男HR不但屢屢邀她吃飯，更表示就算她正在拍拖也不會介意與她男友公平競爭，甚至說自己有車「可以揸到去你樓下等你」，更主動提出會幫她要求更多的工作福利。

樓主不禁慨嘆「有咩慘過失業搵工仲要撞到變態佬？」，最終她向該公司投訴才成功擺脫。不少網民都留言大罵HR「無恥」，利用職權之便「溝女」，又大讚樓主機警，直言「結局大快人心！」。



有求職者見工遇上「變態男HR」，不但屢屢邀她吃飯，更表示就算她正在拍拖也不會介意與她男友公平競爭，甚至說自己有車可以到她樓下接送。（《假設性無罪》劇照）

該名求職者在專門分享職場事的網站「辦公室日報」投稿，表示早前見工面試時遇上了「變態佬」，她直言「基本上一入房見到個男HR已經覺得唔對路」。她指男HR目測30多歲，「外表望落係正常，但係行為就好唔正常」。她指對方未有要求她進行自我介紹，反而指着她履歷表上的英國畢業學歷大膽地「進行邀約」，稱自己也是從英國畢業、打算退休回英國等，直言希望日後與她同遊英國。男HR表示「其實我返London都搵到工，不如你同我一齊返去吖，我帶你周圍去玩」，而樓主不知對方有何意圖，只好禮貌地笑一笑。

然而，男HR似是深受鼓舞，竟愈說愈起勁，從不同話題中穿梭卻始終不提樓主所應徵的工作內容，更嘗試約樓主吃飯，「第二個話題都仲未講返呢份工，反而係約我食飯，嚴格嚟講都唔係約，而係叫我去食飯」。由於面試時是下午4點多，男HR指快將收工，稱要帶樓主當晚去品嚐西班牙菜，「我哋傾多陣就差唔多收工，你等埋我囉，今晚同你去食，我有車，可以載埋你」。

該名男HR拒絕進行常規面試，更大言不慚稱「我話請就請㗎啦」，似是有絕對權力請人，甚有「官威」。（電影《九品芝麻官》劇照）

樓主以有約為由婉拒，但男HR並不死心，連連反問樓主未來數天是否有空。於是樓主只好打斷對方，要求男HR進行面試。沒想到男HR拒絕進行常規面試，更大言不慚指他有絕對權力請人，甚有官威，「我話請就請㗎啦，你係咪對份工有興趣吖？我一陣講聲，你聽日即刻可以返工」。樓主心感不妙，大嘆「呢條友真係唔正常㗎！」，於是只好解釋指自己仍未了解工作內容與福利。男HR就指公司有14日大假，但可以為樓主申請到15天，更表示「呢啲好小事啫，最緊要你鍾意」，隨後又問樓主有沒有男朋友。

樓主表示入房20分鐘，已經感到不耐煩及確定不會在此工作，於是沒有回應對方的提問，以還有面試為由盡快離去。然而男HR就遞上卡片，表示他可以為樓主留位，但希望她在1周內回覆，「不過我最想你打嚟話同我食飯，就算唔食飯都得㗎，你有咩心事都可以同我傾」。

樓主對此十分不滿，認為對方公私不分，也不打算與對方有聯繫，但當晚竟收到對方Whatsapp短訊指已經向該職位的直屬上司談好，只要她接受招聘就可以上班。樓主回應「唔考慮，我已經有新offer」後，對方竟表示不做同事可以做朋友，又死心不息再次邀她食飯，更就着她履歷表填寫的個人資料作出追問，「我見你今日填張form係single未結婚，嗱！你single嘅意思係咪冇男朋友先？如果你有男朋友，我都唔怕公平競爭㗎！」、「其實我有車去邊都好方便，我可以揸到去你樓下等你」。

不少人認為該HR利用職權之便，明目張膽地「溝女」實屬無恥行為。（電影《武狀元蘇乞兒》劇照）

樓主勃然大怒，心想「我份resume係搵工用，唔係畀你睇我個人資料然後約食飯用」，於是她決定不再回覆，並將訊息截圖翌日向該公司投訴。1位自稱是老闆的女子向她道歉又承諾會處理，而樓主就沒有再收到對方的短訊。然而事件還是令她留下陰影，「但近期返屋企都會提高警覺，唔多唔少有啲心理陰影，希望嚟緊interview唔好再遇到呢啲奇怪人」。

（辦公室日報）