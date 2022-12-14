離譜！月子中心職員誤用酒精洗眼　28天女嬰慘被化學性燒傷恐失明

產婦入住月子中心，就是為了讓母子得到更好的照顧。不過內地1間月子中心的職員，卻讓初生女嬰有失明危機。該職員替患有淚囊炎的初生女嬰清洗時，誤用酒精替她洗眼，令女嬰痛得嚎啕大哭，事後發現造成化學性燒傷，恐有失明危機。



女嬰眼睛被滴入酒精後，痛楚得嚎啕大哭，看得令人心痛。 （影片截圖）

綜合內媒報道，內地武漢江夏區陳姓產婦住進當地1間月子中心，為了讓自己及一對龍鳳胎得到更好的照顧，每月費用為3萬元人民幣（折約3.3萬元港元）。而受傷的女嬰是這對龍鳳胎中的姊姊，由於患有淚囊炎，需要特別照顧。

事發時1名月子中心職員在替出生只有28天的女嬰，用生理鹽水洗眼，卻誤將酒精當成生理鹽水，從影片畫面可見，女嬰眼睛被滴入酒精後，痛楚得嚎啕大哭，看得令人心痛。

月子中心負責人表示，會承擔責任，負責女嬰後續的治療費。（影片截圖）

女嬰被即時送往醫院治療，診斷雙眼角膜化學性燒傷。有醫生表示，酒精可能對眼角膜邊的幹細胞造成損傷，但需要3至6個月後才能看出來。月子中心負責人表示，會承擔責任，負責女嬰後續的治療費。

事件引發不少網民熱議，有網民指「這種傷有沒有後遺症啊？還沒滿月呢」、「酒精沒有味道嗎？聞不到嗎？」、「一輩子的眼睛啊」，亦有人擔心這會對女嬰眼睛造成永久傷害，認為並不是賠償的問題，而是對孩子和家人都是一種打擊和痛苦。