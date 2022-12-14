外傭姐姐被$7000高薪挖角　僱主好奇真定假　網民話呢類人願意出

疫情下請外傭難求更大，還可能被搶人才！有僱主發文大呻，稱工作2年的外傭姐姐現時月薪5000元，聲稱有人以7000元月薪請她，決定不續約，問網民是否真的有人會用這此高薪請外傭。雖然不少人質疑姐姐的說法，又指包食住後費用幾乎上萬，已經可以僱用香港的鐘點工，不過，有網民指部分外國家庭真的會出更多錢請外傭，但工作要求會較高。



網民指外傭姐姐說有人開價7000元月薪，故不打算續約。（《金宵大廈2》劇照）

樓主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，指僱用了2年的外傭姐姐決定不續約，「佢話有人用7000請佢」。他分享自己一家三口，無老人家要照顧，晚上小朋友會和父母睡，不會影響到姐姐，現時給的月薪是5000元：「想問下大家係咪會用7000請姐姐，究竟大家請姐姐個價係幾多？」

雖然有網民質疑外傭是想加薪或跳工才刻意開出高價，「同佢講好為你高興，門口係嗰邊，唔送」、「菲菲的話信一成雙目失明」，不過，部分網分網民坦言，香港的外國家庭很多都出得起更高人工，「我個姐姐都話佢cousin（親戚） $7000 一個月，美國家庭」、「真係唔出奇喎，我自己啲鬼佬朋友畀由$6500至$8000不等一個月工人姐姐，不過佢哋屋大」。

有留言指，有些外國家庭可能是旅港工作，「外國人多數都係公司畀錢，畀幾多都無所謂，反正唔使自己錢」，然而出得起價，也意味要求更高，甚至可以開價過萬，「IN過一個係助產士菲姐姐（有證書，有當地醫院嘅工作證明）。我開8000都唔做,結果佢搵到個9500嘅工」。

如果考慮外傭的起居飲食開銷費，有留言推算這樣可能要月薪已過萬元，「如果畀到上萬不如請個香港鐘點冇咁嬲，仲唔使霸咗一間房」。見樓主問及外傭工資問題，網民指「佢講假都好，咪當佢係一個完美借口走囉」，無需刻意跟其他僱主比較，如果自己的預算是5000元，「多過呢個數目，唔續約就由得佢」。