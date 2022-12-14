竹篙灣飯盒凍冰冰　確診者自創土製「加熱器」　網民：生活智慧王

近日天氣寒冷，確診人士要入住竹篙灣隔離營接受隔離可能更加難過。有網民在社交平台發帖，大呻隔離營的飯菜「嚟親都凍晒」，不想在10多度的氣溫下吃冷冰冰的食物，只好就地取材土製「加熱器」，其創意方法都獲得其他網民大讚，亦有人指營內或有蒸籠提供翻熱。



有網民在社交平台發帖，大呻隔離營的飯菜「嚟親都凍晒」。（FB「竹篙灣檢疫生活關注組」圖片）

該網民在facebook群組「竹篙灣檢疫生活關注組」發帖，圖文並茂抱怨隔離營內的食物全是冷冰冰，即使一派到門外即取都難以避免，「已經唔要求啲嘢正正常常，但嚟親啲都凍晒」，唯有自行想辦法把食物翻熱，「開熱水焗佢幾分鐘」。從上傳照片可見，樓主先在洗手盆注入熱水，然後把飯盒放入盆內，並將一支漱口水壓上，其後用全新的垃圾膠袋封着整個洗手盆。

網民看完樓主分享後都大讚「生活智慧王」，但亦有人擔憂衛生問題，「洗手盆咁多人刷牙吐痰，焗住好味啲？」。有網民指這幾天愈來愈寒冷，飯盒更加易凍，「派果時有冇第一時間攞，有時擺窗口太耐好快凍」、「佢哋一架車仔裝籃推大堆飯盒，咁愈遲攞到嘅就愈凍係正常」。

對於有網民建議可以在營內借蒸籠，樓主回應稱已致電查詢，職員稱未能提供蒸籠借用，「只係果啲房本身有」。有人就分享其他翻熱方法，「如果冇蒸籠可以放水煲頂興返熱」、「我上次自備煲，自己蒸熱又可以煮公仔麵」。