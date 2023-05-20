阿媽給地址硬收疏堂親戚喜帖　阿爸嬲爆拒出席致炒大鑊子女陷兩難

結婚乃人生大事，但如何派喜帖更是大事之中的重點！早前有網民發文分享，指1名不算熟絡的親戚將嫁女，便特意詢問其母親索地址後派喜帖。樓主母親收帖後才問父親是否有空出席，惟父親最怕去飲，加上與該名親戚關係疏遠，而且人情價格不菲，便斥責母親沒有提前通知，稱他與樓主都不會出席。眼看父母為喜帖之事爭吵，樓主慨嘆無論自己去不去婚宴，最終都會令父母其中一方難堪，故陷入兩難。



樓主指1名不算熟絡的親戚嫁女，對方問母親拿地址後便送上喜帖，詎料卻導致父母爭吵。（資料圖片）

樓主在香港討論區以「係親戚就要去飲架啦咩」為題發帖，指1名甚少見面的親戚快要嫁女，特意問樓主母親拿地址後派喜帖，母親拿到喜帖後才問父親能否出席。樓主解釋，由於父親很怕喜宴等場合，認為花錢做人情卻又吃不飽，加上與新人一家不熟絡，便不想出席。不過，樓主母親要求全家出席喜宴，直言「一場親戚無理由唔去，人哋連帖都派埋，人情係咪都要做，不如照去」。

樓主續指，父親不滿母親沒有事前詢問家人的意見，大罵：「畀地址人之前妳就好同我哋講咗先啦，而家收完又要焗住我哋去」，着母親獨自參加婚禮。母親大感委屈，認為結婚本是喜事，父親卻反應過大。樓主則認為「呢啲綑綁式邀請又真係應該要問咗我哋先好啲，先唔講熟唔熟，我哋都唔一定得閒㗎嘛」，大嘆若決定去婚禮將惹父親生氣，不去的話母親又傷心，因此感到兩難。

父親大罵：「俾地址人之前你就好同我哋講咗先啦，依家收完又要焗住我哋去」，更讓母親獨自前往參加婚禮，並表示樓主和他都不會出席，母親因而覺得委屈。（《叔·叔》劇照）

不少網民看後均認同樓主母親，認為親戚一場不應太計較人情，「話晒都親戚一場」、「唔去咪做$300人情囉，反正一年都唔見一次」、「今日人請你，日後你請人」、「做幾多人情隨你做，又唔係乜嘢大錢」、「一份人情，金額真的很多嗎？」；亦有人指這些日子乃親戚間維繫關係的機會，「請飲係禮數上一定要派帖畀親戚，就係幾年都唔見一次，才要趁紅白二事去聯繫關係，否則就老死都不見」、「其實都係搵個借口見下，老人家見一次就少一次」。

部分網民則持相反意見，認為即使是親戚，沒有聯繫的話便與陌生人無異，「無必應酬啲無謂人（親戚一樣可以係無謂人）」、「親戚咪親戚囉，同街外人一樣，合則來不合則去」、「『請』飲喜酒呢個傳統應被淘汰」；有人亦支持樓主父親，沒有事前通知便要求對方去婚禮的確不合適，「如果要捉埋其他人去，真係問咗人哋先，你答應焗埋人哋要去，好易反面」。