爭產！大地主留13億台幣遺產　子獨吞人壽賠償　5兄妹被騙7年提告

為了錢，連親兄弟都要騙？台灣1名大地主於2007年離世時留下13億台幣（約3.3億港元）遺產，由於他曾向2間公司買人壽保險，2公司因賠償問題和地主的6名子女鬧上法庭，當時由任職里長的兒子全權處理，結果他將合共3,200萬元（約815萬港元）的和解金私吞。至7年後，6名手足因爭產對薄公堂，5名兄妹看法庭文件才知道這筆錢的存在，怒極提告侵佔罪。里長雖然對該筆錢有一套解釋，惟未被法官信納，判囚1年半，但他馬上提出上訴。



高雄1名大地主離世後留下13億台幣遺產，還有2份人壽保險，沒料到其中1名兒子使詐私吞和解金。（《家族榮燿》劇照）

台媒報道，高雄有名大地主於2007年6月離世後，合共留下13億（約3.3億港元）的遺產。案情指，大地主在高雄多處有土地，他的資產分存在多名子女及子孫名下。由於他生前曾向２間保險公司買人壽保險，２公司在他離世後就賠償問題與大地主的6名子女打民事官司。

其中1名任職里長的兒子決定出面解決，並獲得家人授權處理；沒料到至2012年5月時，雙方已完成調解，2間保險公司合共要賠3,200萬台幣（約815萬港元）和解金給包括里長在內6人，即有遺產繼承權的6名兄弟姊妹，未料原告沒有將錢拿出來，而是入落自己戶口。

父親離世後，6兄弟姊妹把與保險公司打官司的事交給1名當里長的兒子處理，沒料到被私吞和解金。（《家族榮燿》劇照）

去到2019年8月，里長與5位兄妹爭產，手足對薄公堂，兄妹在查閱當年人壽保險民事案的文件時，始發現當年的保險和解金的問題，保險公司早於7年前已直接用支票支付，但里長在2015年時全數兌入自己戶口，沒有分過錢給眾人。他們發現被騙達7年之久，要求里長馬上把錢拿出來均分，但遭到拒絕，怒極提告侵佔罪。

被告雖承認自己收取和解金後沒分給家人，但反駁其中有1,500萬（約382萬港元）是「給社會人士的處理費」，而和解金的金額有和家人說過，他認為剩下的1,700萬（約433萬港元）屬於遺產，每人約分到300萬（約76萬港元），一家人又有遺產分配糾紛才未拿出來，否認有侵吞款項意圖。

里長將賠償金入落自己戶口，其他5兄妹在爭產過程中才發現被騙。（《家族榮燿》劇照）

不過，法官認為被告陳述內容和事實不符，他使用和解金時未曾得到家人授權，更沒有證據證明他曾將部分和解金分給所謂的「社會人士」。雖然他事後說可以分給手足，但也不會因為其他爭產問題而免責，拒信納其證詞，判他罪成入獄1年6個月。不過，被告隨即不服上訴，要交由高雄高分院處理。

（綜合）