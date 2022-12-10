50定60？　台式便當標價傻傻分不清惹熱議　老闆親身拆解真正答案

隨着物價不斷攀升，不少餐廳都要加價以平衡收支。近日台南就有路人發文指有餐廳在廣告牌寫着便當「校正回歸」，可是從圖片可見，肉眼似乎很難分辨到底是50還是60元，繼而分享到網上惹來網民熱烈討論，當地媒體更特意採訪老闆，讓他親身回應並解釋因由。



有路人發文指有餐廳在廣告牌寫著便當「校正回歸」，可是從圖片可見，肉眼似乎很難分辨到底是50還是60元，惹來網民熱議。（FB「路上觀察學院」圖片）

該名路人在FB路上觀察學院討論區發帖並附上1張圖片，寫道「我書讀得少，你不要騙我」。從圖片可見，該餐廳的招牌強調「校正回歸」四字，可底下的價錢卻讓人感到疑惑，像50元新台幣（下同，約12.7港元）又像60元（約15港元），那一個便當到底是多少錢呢？

帖文分享到網上後，像5又像6的數字惹來不少網民爆笑回應，「一句公道話，大家各退一步，55元（約14港元）一個便當，好不！」、「很掙扎的價格」、「下次漲價到70太難改，只好直接改成80」、「小學阿拉伯數字沒寫正確，數學老師該打屁股」、「好曖昧的數字」、「小學考試50分，嘗試自己偷改成60分」、「當你考試不確定答案是50還是60時」。

另有人指字型出處應該是來自俄文鍵盤，「原來是俄文Б0」；有人則替樓主改圖，直接改成50，「好吧！幫你改回去了」，其他人則大讚並笑言是真正的校正回歸。

有人則替樓主改圖，直接改成50，「好吧！幫你改回去了」，獲讚是真正校正回歸。（FB「路上觀察學院」圖片）

帖文不但引起網上討論，更獲當地媒體關注。該餐廳老闆接受台灣媒體訪問時指，半年前需要調整價格，將一個50元的便當加價10元，但是大型看板要重做也不便宜，為了省錢便請師傅手工把5字的尾部塗黑，連接起來就變成6。總括而言餐廳加價後，一個便當價錢是60元。

是次手動更改招牌引起大眾關注，更獲媒體報導，不知會否是餐廳意外獲得的宣傳效果呢？