男生花錢找「一日女友」陪約會　竟是人妻還買一送一　結局勁崩潰

聖誕節讓人想起戀愛，沒交往對象可以如何度過？台灣一名男生在討論區發文，指花錢在網上請了兼職女友（台稱一日女友）一起參與聖誕盛事，體驗一下手牽手約會。沒料對方赴約時竟然牽着一名小孩前來，讓他大失所望，小孩在約會中途不斷喊累又撒賴要回家，令男生崩潰稱「一點浪漫戀愛的感覺都沒有」。



男生花錢找「一日女友」陪約會，沒料對方赴約時竟然牽着一名小孩前來，讓他大失所望。（Dcard圖片）

該男網民在Dcard討論區以「白痴哦，誰會帶小孩來見約會對象」為題發文，指本想找女生一起逛新北市耶誕城，無奈在網上找了兩個星期都沒有合適的約會對象，結果只好「花錢買快樂」，聘請類似一日女友的女生來陪自己，最終約好了一名女生一起去看樂團表演。

由於太久沒跟女生約會，樓主帶着期待又緊張的心情赴約，並提前10分鐘到約定地點等候。不久後有個女生牽着一名小孩朝他走過來，兩人都戴着發光貓耳及鹿角作裝飾，樓主初時還以為對方是問路，沒料竟然就是自己聘請的一日女友，讓他錯愕不已，「她說是姪女，但這小女孩都叫她媽媽」。

男生花錢找「一日女友」陪約會，沒料對方赴約時竟然牽着一名小孩前來，讓他大失所望。（Dcard圖片）

畢竟都已經花了錢，樓主只好「認命」繼續3人行，不幸的是該小孩非常麻煩，「帶懂事聽話的小孩就算了帶這什麼惡魔，不是喊累想回家就是一直要尿尿拉屎」，抱怨稱整個約會一點浪漫戀愛的感覺都沒有，最終小孩說肚子痛要上廁所，害他連表演也沒聽到。

樓主表示，對方年僅24歲就當單親媽媽，的確過得挺辛苦，但他今年好不容易從台東來台北生活，其中一個願望就是跟漂亮妹子一起浪漫逛耶誕城，沒想到還是空歡喜一場，「都已經花錢了……我這小小的願望居然這麼難以實現嗎？」。

帖文引起網上熱議，不少網民都替樓主感可惜，直言「打壞了一天的心情，給你拍拍」、「這算一種詐騙嗎」；亦有人指對方是高手，「太神啦 一日人妻還附帶拖油瓶」、「好聰明喔，利用同情心讓人打消退費念頭，帶個拖油瓶還能防止男生色色」；有網民笑言「你直接越級，體驗了一日夫妻帶娃行程」、「免費升級爹地方案」。