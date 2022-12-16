壽x郎壽司店冷氣好凍？食客要求校高溫度　店員1句回應獲同情

香港大多商場和餐廳一年四季都會把冷氣開到仿如冰箱，不想着涼最好外出時自備外套。近日就有食客發文指在將軍澳寶林的「壽x郎」壽司店用餐時，因覺得冷氣溫度過低，便要求店員可否幫忙調校，怎料對方回應同事工作需走動，容易覺得熱為由而拒絕，這個答案讓樓主「深表同情」，沒有投訴。帖文惹來網民大讚該店員有膽識，亦有人望商店能正視問題，為員工和食客均提供優質舒適環境。



有食客發文指在某日本大型連鎖壽司店用餐時因覺得冷氣溫度過低，要求店員幫忙調校，對方竟以其他同事工作需走動，容易覺得熱為由而拒。（資料圖片）

該食客在FB香港壽司刺身關注組討論區發帖，分享較早前在寶琳惠顧壽x郎壽司店的趣聞。他指由於當日座位對上被冷氣強風吹至不適，便詢問侍應可否調校冷氣，對方卻面有難色，本以為對方會採用官方回應稱中央空調是不能調校而拒絕，誰知對方竟回應：「因為同事要行嚟行去好熱，所以唔校得」。

樓主聽後對此深感同情，最後只好乖乖戴上風褸帽享用餘下的餐點，但他其後亦補充不只是自己覺得凍，其他食客都有相同感覺。

樓主對此深感同情，只好乖乖穿上外套享用餘下的餐點。（《魚躍在花見》劇照）

帖文惹來網民回應，不少人都大讚該名員工敢言，「佩服佢有膽識，夠直接」、「好誠實嘅店員，讚」；亦有人指雖然是次事件獲客人體諒，但該商店都應正視問題，讓員工能在舒適環境工作，食客同時食得開心，「會體貼員工嘅客人。員工可能忍唔住啦，被炒都好過焗到病，僱主能改善就大家好」。

有疑似同場的食客亦留言指同樣覺得吹到頭痛，「吹到頭都痛x2」；惟有人笑言「同事」會否是將被食客享用的壽司，「佢話啲同事走嚟走去，係指啲壽司係佢同事嘛」、「坐得耐，吹（催）走你，是常識吧」、「下次去商場，叫商場熄冷氣」。