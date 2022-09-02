女食客疑食霸王餐走數　聲稱外出撳錢埋單後失蹤　壽司店幽默尋人

「戴帽個位小姐，你去咗邊呀？我哋擔心你出咗事呀。」太子1間壽司店職員在社交平台發帖尋人，指1名女食客到店用餐後，聲稱身上無錢要外出「撳錢」，怎料一去不返，店家嘗試打去食客留下的電話號碼卻無人接聽，「你係咪俾人捉咗去柬埔寨呀，安全嘅話，就返嚟報個平安同賣埋張單啦」，店家幽默式追數獲網民大讚。



太子1間壽司店職員在社交平台發帖尋人，指1名女食客到店用餐後，聲稱身上無錢要外出「撳錢」，怎料一去不返，店家嘗試打去食客留下的電話號碼卻無人接聽，疑有心走數。（FB「香港突發事故報料區（新版）」圖片）

壽司店前日（31日）在facebook群組「香港突發事故報料區（新版）」發帖，上載店內一段閉路電視錄影，顯示1名打扮少女、戴粉紅色鴨舌帽的女子坐在魚生櫃前用膳。

帖文指，本周二（30日）片中女子到店內光顧後，聲稱「身上冇錢」，遂向鄰桌客人借錢，稱即時用轉數快過數給對方，惟未能成功下，對方亦拒絕借款。其後女子向店員表示可留下電話號碼，即時到外面「撳機攞錢」，卻一去沒回頭。店員嘗試致電該號碼卻沒人接聽，只好在網上公開事件，「依家都未返嚟，我哋擔心你出咗事呀......你係咪俾人捉咗去柬埔寨呀」，並指如果2日後仍未前來付帳，只能報警處理。

網民質疑女子一心想吃「霸王餐」，「冇帶錢仲入去食嘢？」、「要報警啦，佢應該唔係第一次」、「仲要企圖呃隔離枱嗰個人嘅錢，正常同你三唔識七都唔會咁容易借錢畀你囉」，亦有人揶揄稱「可能蕩失路呢」、「監獄嗰度有飽飯食喎，唔使俾錢添喎」。