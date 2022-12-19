男子不忿被拋棄　持刀闖家刺傷前女友後殺其母　割喉企圖自殺獲救

愛而不得生恨意！印度近日發生一宗可怕的謀殺案，一名男子不忿被分手，多次騷擾前女友，又傳送死亡要脅短訊，嚇得前女友搬家躲避。在得知前女友準備訂婚後，這名「恐怖情人」死心不息，竟持利刃闖上前女友家中，以菜刀襲擊她，又將她母親殺死，最後更企圖割喉自殺，最終被救回。



印度男子桑迪普持刀闖進前女友維巴菲及其母親紹巴的住所，以菜刀襲擊母女倆後企圖割喉自殺，最終被救回。（示意圖，GettyImages）

綜合印度媒體報道，事發於上周二（13日）上午10點30分左右，印度22歲男子桑迪普（Sandeep）持刀闖進19歲美容師前女友維巴菲（Vaibhavi）及其45歲母親紹巴（Shobha）位於海得拉巴市（Hyderabad）米亞普爾（Miyapur）的住所，並以利刃刺傷母女倆。

桑迪普刺傷維巴菲又殺死紹巴，然後企圖自殺。（「TV9 NOW」Youtube影片截圖）

桑迪普先用刀刺向維巴菲的頸部及胸部，維巴菲以手抵擋，但上胸部仍不幸被刺中。紹巴見狀即上前保護女兒，卻慘遭桑迪普猛刺胸腹，血流不止倒地。鄰居聽到屋內的打鬥聲及尖叫聲，於是報警求助。

桑迪普畏罪企圖自殺，用刀割喉，送院後被救回一命，目前仍需留院，情況穩定。而母女倆則被送到另一間醫院接受治療，紹巴抵院時情況危殆，延至翌日傷重不治，而維巴菲就沒有性命危險。

警方在現場搜證，並向媒體公布案情。（「SamayamTelugu_TOI」Youtube影片截圖）

當地警方公布案情指，來自安得拉邦的兇徒桑迪普於數年前在貢圖爾（Guntur）結識並愛上了維巴菲，兩人曾訂下婚約，然而維巴菲的家人一直不認同桑迪普。後來因為一些衝突，維巴菲提出分手，雙方在長輩介入下取消訂婚。而維巴菲自2年前起一直刻意避開桑迪普，「桑迪普一直試圖用不同的電話號碼來聯繫維巴菲，他還傳送死亡要脅短訊，稱如果維巴菲不與他對話，他就會殺了她及她母親」。於是維巴菲封鎖了桑迪普，並於今年5月跟隨家人搬到海得拉巴市居住，並開始修讀美容師課程。

近日，桑迪普不知如何得知維巴菲將於18日與另一名男子訂婚的消息，於是憤而佈局向曾經的情人下狠手。警方指桑迪普是不忿被拋棄，遂蓄意帶着利刃乘車到前女友家中行兇，屬有預謀犯案，目前已經以謀殺罪起訴他。

（綜合）

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