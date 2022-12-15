印26歲準新娘上吊自盡亡　距婚禮僅數小時　新郎因教唆自殺罪被捕

本是籌備婚禮，卻突然變成準備喪禮。印度泰倫加納邦26歲準新娘拉瓦利（Ryagala Ravali）在婚禮當天被發現於家中上吊自盡身亡，距離婚禮開始只有數小時。根據新娘父親的訴狀，他認為女兒曾受新郎「精神折磨」，又指衝突與財產及嫁妝有關，不過新郎就全盤否認，而警方就以教唆自殺罪將新郎拘留。



印度26歲準新娘拉瓦利在婚禮開始前的數小時，被發現於家中上吊自盡身亡。（「TV9 Telugu Digital」Youtube影片截圖）

綜合印度媒體報道，事發於周日（11日）凌晨4點，印度26歲準新娘拉瓦利與家人居住在海得拉巴的尼紮馬巴德區（Nizamabad）的Navipet村，婚禮原訂於中午12點15分舉行，但她卻在婚禮前夕的深夜於家中上吊自盡。她的屍體被發現時，距離婚禮開始只有8小時。

當日凌晨，拉瓦利親屬忙着籌備婚禮事宜，發現家中的儲藏室房門上了鎖，而拉瓦利似乎在裏面，眾人敲門未獲回應於是報警。警方於凌晨4點到場破門，發現拉瓦利已吊死在吊扇上，而遺體身旁沒有遺書。從網上流傳的片段可見，屋子因婚禮隆重佈置過，而拉瓦利僵硬的屍體就被放在佈置用的錦布之上，身旁是痛哭的親屬。

拉瓦利的死訊令家屬極其傷心又難以理解。（「TV9 Telugu Digital」Youtube影片截圖）

據當地媒體報道，新娘的父親帕巴卡（Prabhaker）指周六晚（10日）眾人在家中進行了一些婚禮儀式，拉瓦利於10點半與親人道晚安後，準備回房睡覺。但臨睡前新郎桑托什（Santosh）曾致電她，兩人聊了一會後，之後拉瓦利一直顯得悶悶不樂，隨後就發生了憾事。

拉瓦利的死訊令家屬極其傷心又難以理解，他們指數天前才見到拉瓦利在婚前慶祝舞會上載歌載舞，實在無法接受她自尋短見的事實。父親帕巴卡對警方表示懷疑女兒「遭受女婿桑托什精神折磨」，才走上絕路。他稱桑托什曾經要求拉瓦利轉讓財產至其名下，還騷擾拉瓦利索要更多嫁妝，就連最後通電也是關於房產的。他又指控桑托什違背女兒意願，強迫她工作，不過就沒有提及工作內容。

拉瓦利父親帕巴卡指控新郎桑托什，靠「精神折磨」手段迫使拉瓦利自殺。（網上圖片）

而新郎桑托什在面對媒體追問時就否認指控，他表示自8月認識拉瓦利以來，從沒有發生過衝突，亦從未強迫她做任何事，強調拉瓦利是自願工作的，「在我與她第一次見面時，我問拉瓦利對工作有沒有興趣，她說她有，但會在婚後去做」。他又指自己在凌晨5點突然收到拉瓦利兄弟來電，通知拉瓦利的死訊，他本身對拉瓦利自殺一事毫不知情，「關於我折磨她、強迫她、騷擾她以獲得額外嫁妝的指控是不實的」。

然而，當地警方日前按照帕巴卡的訴狀，以教唆自殺罪將桑托什拘留，但就未有透露案件細節。目前警方仍在等候詳細的屍檢報告，接下來會重點調查拉瓦利的通話紀錄。

求助網站和熱線：

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醫院管理局精神健康專線：24667350

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（綜合）