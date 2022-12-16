巴士擋風玻璃起霧「白濛濛」照開？網民喊驚：我落車　九巴咁回應

巴士擋風玻璃起霧氣「白濛濛」一片，看着都覺得牙煙！有巴士乘客日前在facebook群組發文，顯示有巴士行駛時車頭擋風玻璃起霧起到白色一片，完全遮掩住前方路面情況，惟司機選擇繼續行駛，「我就揀落車」，批評九巴寧願找人在大欖隧道上車抹窗，都沒有購置車窗用的除霧噴劑。帖文引起熱議，網民看完照片大呼危險，指情況因車內車外溫差太大引起，只要巴士開大冷氣就可解決，惟有前巴士司機留言解釋，巴士空調其實無法隨意調校。

九巴回應《香港01》表示，因應近日天氣轉變，公司已即時提醒所有車長於開車前提早啟動巴士上的除霧器，以清除因巴士車內與室外溫差形成的霧氣，行車期間亦應保持除霧器開啟。



有網民上傳圖片，顯示巴士車頭擋風玻璃嚴重起霧，幾乎看不見前面路面情況。（fb群組「巴士迷俱樂部」圖片）

樓主日前在facebook群組「巴士迷俱樂部」上傳照片，展示巴士座駕座情況，巴士即將抵達大欖隧道轉車站，但擋風玻璃「白濛濛」一片，幾乎看不到前面路面情況，「炸雞佬（車長）繼續揸，我就揀落車了」。樓主抱怨巴士入大欖隧道後需要職員「逐架巴士上車抺，慳咗啲錢唔買除霧，但畀錢請人抹玻璃」。

帖文引起熱議，網民大嘆這情況下繼續開車很危險，提出情況是因為車內外溫差太大所造成，有人笑稱試過上巴士後，司機叫乘客幫手抹玻璃窗，「我都試過，企到頂晒閘，唔抹睇唔到左邊鏡」、「琴日上架城巴，真係有暖風吹住」。不過有人指光抹玻璃治標不治本，很快又會起霧，「 為慳錢醃咗個風機，但條發熱線係廢嘅！你有冇見過新城啲車有咁嘅問題？」

九巴公司明日將啟用三條巴士線，包括96線、290E線及298X線。（九巴公司提供）

不少網民提及最直接的解決辦法是降低車內溫度，即開大冷氣，「其實要將温差拉近！開大啲個冷氣，我哋揸巴士都係咁」。不過，有網民指現時九巴預設空調溫度在攝氏21至22度左右，車長只能開關，不能調校溫度，「假設外邊係10度，車內冷氣是20多度，已經變成暖氣」、「我揸嗰陣會查啲番梘水落去，無咁大霧」。

有聲稱曾任九巴車長9年的網民解釋，現時九巴車長無法調校冷氣溫度及暖風機發熱功能已被取消，而大部分九巴僅得司機位有一隻窗，打開也做不到對流。他又透露：「九巴內部工程部都知嘅，佢哋有時係會在車頭玻璃到抹防霞噴霧，只不過唔係全部或者好耐都唔會返抹，有時大站頭可能會有，但多數用晒」。車長很多時都是自費買清潔劑或者紅威寶來抹。

不過，九巴回覆《香港01》表示，九巴十分重視行車安全，全線巴士均已安裝除霧器。因應近日天氣轉變，部分巴士的擋風玻璃有機會出現霧氣，公司已即時提醒所有車長於開車前提早啟動巴士上的除霧器，以清除因巴士車內與室外溫差形成的霧氣，行車期間亦應保持除霧器開啟。此外，各巴士總站亦設有防霧劑，供車長於開車前塗抹在擋風玻璃，防止霧氣形成。

車窗起霧問題不時在汽車討論區引起熱議，氣溫寒冷下會令車內外造成明顯溫差，司機乘客呼吸產生的熱氣及水氣會疑結在表面溫度較低的車窗玻璃之上，造成一層同樣困擾戴眼鏡人士的霧氣。然而，車窗起霧氣會遮掩視線構成危險。最常見解決方法是開冷氣令車內外的溫差降低，不少汽車的空調系統還有擋風玻璃除霧功能，另外的做法是購買一般汽車用品店有售的除霧噴霧，噴在玻璃上可以形成一層薄膜防止霧氣生成。

（facebook群組「巴士迷俱樂部」）