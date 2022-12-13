攜BB車上巴士被阻　內地客狂罵司機累全車停駛：你不是中國人嗎？

搭巴士也要遵守法律！網上瘋傳一段影片，有內地旅客因「BB車」無法摺合不能上巴士，於是當場丟了「BB車」，惟成功上車後不滿司機做法，全程狂罵司機，直斥「（你）不是中國人嗎？」，又要求司機說普通話。司機備受騷擾下只有停車勸告該名乘客，明言「法例嚟㗎，一路講影響我（揸車）啊」。後來有乘客加入勸停內地客，車廂終回復平靜。

影片引來網民熱議，大部份人都讚司機做得好，「非常專業稱職嘅巴士司機」、「騷擾司機駕駛，趕佢落車啦！」。



網上瘋傳一段影片，有內地旅客因「BB車」無法摺合不能上巴士，於是當場丟了「BB車」，惟成功上車後不滿司機做法，全程狂罵司機。（影片截圖）

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」上載該段長3分28秒影片，一開始就聽到女性內地旅客向司機質問「你不是中國人嗎？你連普通話都不會講，你在說什麼？說的不是人話！」。

被不斷「轟炸」下，司機停車走到該女乘客面前說，「唉，我畀妳嘈，我而家畀機會妳講。妳發泄完先啦，唔緊要㗎，慢慢鬧。我等妳講完先，我再揸車」。惟女乘客要求司機講普通話，「你（要）跟我講普通話，我聽不懂（廣東話）…我現在講都沒法跟你講」。

女乘客見司機停車站在前方，即表示「我現在不說了，你現在趕緊開車」，司機則回覆「我揸緊車，妳繼續喺度嘈，我唔行啊而家，我頭先一路行你就一路嘈…一路講影響我啊。總之我要揸車，我要精神」。女乘客批評司機做法嚇到其孩子，又說「我為了別人安全，我現在不說你啦，你現在趕緊去開車，但是，我要投訴你」，惟接着又繼續責罵。

擾攘多時，有乘客問發生何事，司機解釋「頭先BB車佢（女乘客）摺唔到，跟住佢丟咗架車。一路揸車佢就一路嘈」。乘客於是幫忙勸止女乘客，「可唔可以唔好嘈啊，畀司機揸車啊。妳架車自己丟嘅，關人咩事？」這時車廂終回覆平靜，司機則回到駕駛座開車。

司機解釋事件起因。（影片截圖）

影片引來網民熱議，大部份網民都讚司機做法正確，「司機好波」、「他只是巴士司機並不是翻譯，他只需安全駕駛巴士就可以」、「搔擾司機駕駛，趕佢落車啦！」、「BB車就自己丟，面都自己丟」、「騷擾司機揸車，屬於違法行為」、「呢位司機表現出高度嘅刻制同忍耐，非常專業稱職嘅巴士司機」、「真係好煩，咁巴閉去搭的士啦，希望司機無事啦，有片為證」。

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力，而巴士上乘客可毋須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹，違者即屬犯法，可處第2級罰款5000元及監禁6個月。