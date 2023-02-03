後悔早婚早育　小朋友太曳愛頂嘴　年輕媽媽嘆：好討厭我的小孩

隨着社會轉變，不少人未必會選擇結婚生孩子。台灣1名年輕媽媽早前發文指，自己大學畢業便結婚生子，隨着小孩長大，不但頑皮還愛頂嘴，讓她對生小朋友的決定感到非常後悔，甚至現在每天下班看到小孩就覺得心累，整天在想「我好討厭我的小孩」，身邊又沒有可以訴苦的對象，十分苦惱。



就有年輕人母發文指大學畢業馬上結婚生子，隨著小孩長大，不但頑皮還愛頂嘴，所以很後悔。（《未來媽媽》劇照）

樓主在Dcard討論區以「後悔生小孩」為題發帖，稱自己年輕時對結婚生小孩非常憧憬，故大學畢業後便馬上結婚生子，但隨着小孩長大，不但頑皮還經常頂嘴，讓她非常後悔早婚早育的決定，坦言「現在每天下班看到小孩就心累，沒來由的討厭他們的吵鬧聲，每天都想：我好討厭我的小孩」。她續指，每當向家人吐苦水，對方只會稱「妳自己要生」，因此根本不知道可以向誰訴苦也沒有抒發情緒的途徑。

帖文很快便引來網民熱議，不少人鼓勵樓主稱雖然現階段較為辛苦，但只要看到小孩可愛模樣時便覺得值得，「等孩子大了妳也會輕鬆一點，較其他未婚或剛結婚的體力差很多」、「我不後悔生2個小孩，看着他們長大很開心」、「不要放棄用愛和正確的價值觀灌溉他們人生，也許在你能力不足情況下，你會發現孩子也在努力為你成長」、「我也有2個兒子，常被搞到心累，多看他們可愛時候，老公也很重要，一起溝通找出方法吧」。

每天下班看到小孩就覺得心累，會突然就討厭他們吵鬧聲，每天都在想「我好討厭我的小孩」，亦不知可以跟誰訴苦。（《三個未婚媽媽》劇照）

不過，亦有網民批評樓主指出，「人生那麼長，妳往後搞不好，孩子內心深處也不屑妳這媽媽」、「小孩好可憐」、「擅自將別人帶到這世界又擅自厭惡他」、「太早婚都還沒玩夠」、「我覺得小孩才無辜，他們無法選擇父母」、「個人造業個人擔」；亦有人認為女士們不應太早結婚，否則很容易便被被家庭捆綁，「我念大學時就排斥結婚生子，小孩很可愛但真的不想犧牲生活品質來撫養」、「女人真的不要太早被家庭綁住，半夜照鏡子都覺得迷失，一輩子好像也就這樣了」。

雖然口說討厭小孩，但樓主後來亦在帖文補充，稱自己只是一時抱怨，強調自己其實很疼愛小孩，「兩個屁孩就會衝過來抱抱說愛我想我，每天給他們的愛與擁抱不會少」，他們也很聽話乖巧，更會主動洗碗和做家務，「只是終究是小孩，還是會吵鬧，我只是希望下班能好好的安靜休息而已」。