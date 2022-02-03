婚前共識不生育　妻暗中停食避孕藥致懷孕　港男感被騙欲離婚惹議

生育問題要有商有量，如果夫妻間未能達成共識，隨時悲劇收場！有港男發文分享，指與太太早有共識不生育，由於對方有乳膠敏感，故不能使用安全套，一直以來都是靠她吃避孕藥，惟去年底太太稱意外懷孕，樓主雖討厭小孩，但亦無奈接受。詎料樓主事後揭發太太故意暗中停吃藥，才得知懷孕並非意外，令他大感被騙，已打算跟太太離婚，帖文引來網民熱議，不少人都指兩人價值觀相差太大，贊成他們分開，。



港男與太太早有共識不生育，一直以來都是靠她吃避孕藥，直至去年底太太成功懷孕，但卻揭發太太暗中停吃藥，才得知懷孕並非意外。（《Go back夫婦》劇照）

該男網民近日投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指與太太一起7年，同是28歲，中學畢業後開始拍拖，太太中學畢業後即投身社會，月薪約1萬多元，而樓主大學畢業後則在醫院上班，月薪約5、6萬元。

樓主表示從小到大都討厭小朋友，「我覺得要花心機、時間同耐性湊小朋友好辛苦」，因此與太太婚前已有共識不會生育，「佢一直都係答我：『係呀，養狗仲好啦』」。由於太太對乳膠敏感，一直都是靠她吃藥避孕，樓主亦會定期陪她覆診及提醒吃藥。直至去年年初，太太稱毋須再覆診，只要繼續服食同一種藥便可，樓主聞言沒有為意，而且他亦已計劃今年年中做絕育手術，「因為真係無計劃過要小朋友，亦唔想佢（太太）食藥咁辛苦」。

去年11月中，太太表示沒有來經，一驗之下發現懷孕，樓主最初以為太太是在服藥情況下仍「中咗」，「無話100%成功避孕嘅，我咪以為係嗰0.00000001」。太太坦言不想墮胎，「唔想殺咗一條人命」，他亦表示理解，「收拾心情，幾唔想都要扮演一個好爸爸嘅角色」。

樓主意外看到太太一個WhatsApp群組通知「恭喜XX偷精造人大計成功」，才發現她從去年開始已沒有食藥，代表着「有小朋友唔係意外，係佢悉心安排」。示意圖。（GettyImage）

不料，樓主近日意外看到太太一個WhatsApp群組通知「恭喜XX偷精造人大計成功」，發現她從去年開始已沒有食藥，代表着「有小朋友唔係意外，係佢悉心安排」。樓主當晚立即「攤牌」，太太亦坦白稱自己想要一個完整家庭，認為樓主收入足夠養育一個小朋友，但她知道樓主必定反對生孩子，恐最後離婚收場，故決定「先斬後奏」。

樓主坦言，太太的行為令他很反感，提出一是趁早終止懷孕，二是離婚，之後他會承擔贍養費；惟太太反問「點解可以咁冷血？個小朋友係無辜！」，但樓主認為自己也是無辜，如在避孕下仍意外懷孕，他定會負上責任，但如今卻是被蒙在鼓裏。他又指，不希望小孩在單親家庭長大，但他實在不喜歡小朋友，「我都係畀人呃」，寧願最多一個月見一日，令孩子好過一點。樓主亦質疑，「點解人可以咁恐怖，7年都唔知同咗個咩人一齊」。

帖文引起網上熱議，不少網民贊成樓主離婚，「無咗信任就無必要一齊」、「如果一早有共識唔要小朋友，個女都咁樣侷人接受又係唔啱」、「呢啲野咁大件事係關乎另一條生命真係冇得逼，勉強冇幸福」、「未生已經唔想要，生完你生活更加不堪」。但有網民則認為兩夫妻可以再作商量，「到小朋友出世，個樣似到自己十足十既時候又會唔同諗法」、「你講到老婆咁，你都唔會放心畀個細路佢教啦」，又認為如果樓主早已考慮清楚不生育，就應盡早絕育，避免意外發生。

同場加映：網民生咗仔女回頭看 先發覺當年阿媽不負責任：成日打牌乜都唔理

做了父母就要負責任，凡事不可再以個人喜好先行。有網民在討論區發文，表示自己成為媽媽後，才發覺媽媽當年不負責任，例如在樓主還小的時候只顧打牌，即使樓主和其他小朋友玩耍時被男孩非禮，媽媽也懵然不知，更不時讓她與弟弟獨留家中。不少網民都留言指，上一輩很多父母都是周末忙於打牌賭馬，亦有人認為現今世代父母一樣沉迷玩樂疏忽照顧子女，只是由打牌換成手機。

