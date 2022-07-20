單身3年未想拍拖　母勸雪卵怕日後難生育　28歲女：睇死我冇人要

都市人愈來愈遲婚生育，但傳統一輩始終認為「有仔趁嫩生」，有女網民分享指，今年28歲單身了至少3年，近日被媽媽和親戚力勸在30歲前「雪卵」，以待結婚後取用，「唔使驚質素唔好，難有BB」，因而令她感無奈，「單身女仔唔結婚唔生小朋友有咩問題？睇死我冇人要？」。



有女網民分享指，今年28歲單身了至少3年，近日被媽媽和親戚力勸在30歲前「雪卵」，以待結婚後取用。（Gettyimages）

該女網民在香港討論區以「有仔趁嫩生？親戚問我會唔會趁後生去凍卵先」為題，指今年28歲的她單身了3年多，因「唔想為拍拖而拍拖」，加上對生小朋友沒有渴望，「就算去領養都得」。不過親戚及媽媽比她自己更着急，着她考慮一下冷藏卵子，「有親戚問我阿媽要唔要帶我趁未到3字頭去凍卵先？」，以待婚後有需要時可取用，避免到時卵子質素不好難生育。

樓主補充指，姨媽數年前已向其母提出凍卵一事，惟媽媽認為她當時年紀還輕，不需要擔心，但「阿媽見我冇咩意欲識男仔，又見到啲姨媽開始湊孫，佢都想我有個孫畀佢玩下」，才問她會否考慮。不過，樓主對「雪卵」的建議非常反感，認為女士單身不結婚又不生育不是問題，即使拍拖亦可以不結婚，「只要對方對我好仲唔夠咩？問我會唔會考慮做凍卵先，做咩呀？睇死我冇人要？」。

媽媽對於其婚姻生育問題很着急，着她考慮一下「要唔要帶我趁未到3字頭去凍卵先？」。（《媽，別鬧了》劇照）

帖文引起網上熱議，不少網民都認為「雪卵」是「勞民傷財」之選，「要打十幾日針，仲要係自己喺屋企打，到醫生覺得可以就再去抽，過程亦唔係舒服，然後簽約凍卵，萬萬聲，仲要可能兩年續一次」，因而奉勸樓主「不如的起心肝快啲搵個好男人結婚，早啲生仔好過啦」、「有仔真係趁嫩生，除非你唔想生」。

有人亦認為28歲「唔係好大」，還有時間計劃結婚生育，而且生小朋友是很個人的事，「你自己唔係特別想要bb，就唔使理其他人點睇」；有網民則指如果有經濟能力，雪卵都是好選擇，「用唔用可以遲啲決定」。