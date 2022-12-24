拍拖首度過聖誕　男友以母舊曆生日為由拒正日慶祝　網民：帽事嘅

將近聖誕佳節，不知大家想好跟家人、朋友還是伴侶度過呢？近日就有女生發文指今年是首次和男友慶祝聖誕節，想好正日要和他慶祝，惟剛好聖誕節當天就是其母親的舊曆生日，男友因而問樓主「我哋提早幾日慶祝得唔得？」，樓主覺得男友為人老實，不會說謊，表示提早幾天慶祝沒問題，只是滿心歡喜卻不能正日慶祝，多少都會有點不開心。



有女生發文指今年是首次和男友慶祝聖誕節，剛好聖誕節當天就是其母親的舊曆生日，因此希望男友能在當天跟她同時慶祝聖誕和生日。（《藍色大海傳說》劇照）

該名女生在香港討論區以「男朋友同我講聖誕節正日要同屋企人慶生」為題發帖，指今年是第一次和男友慶祝聖誕節，想好正日要和他吃飯慶祝，可是男友家人比較傳統，會計算舊曆生日，剛好聖誕節當天正是其母親的舊曆生日，所以希望男友能在當天跟她同時慶祝聖誕和生日。

男友便詢問「我哋提早幾日慶祝得唔得？」，樓主不懂反應，質疑男友母親會否真的剛好當天舊曆生日，但又覺得男友為人老實，不會欺騙自己，因而稱「其實如果早幾日慶祝我真係無所謂嘅，但係聽到果下真係有啲唔開心同心悒」，繼而發文詢問他人覺得男友有沒有做錯。

網民都認為不一定要聖誕節當天慶祝，更不可能要求男友為自己而放棄和母親慶生，「你同佢一齊唔夠一年，唔係為咗你就唔幫阿媽慶祝？拍咗拖無耐你就已經有惡新抱嘅特質」。（《心靈的聲音》劇照）

網民都認為不一定要聖誕節當天慶祝，更不可能要求男友為自己而放棄和母親慶生，「平安夜出去都可以，就算唔係生日，聖誕節陪屋企人出街都常見」、「你同佢一齊唔夠一年，唔係為咗你就唔幫阿媽慶祝？拍咗拖無耐你就已經有惡新抱嘅特質」、「慶祝舊曆生日唔洗成日？叫佢走兩場囉」、「成日話普天同慶，咪一齊慶祝囉」、「你上佢屋企一齊同佢呀媽食生日飯，食完10點返屋企叫男友送，之後係街周圍行囉」、「聖誕節真係咁重要？」。

另有人質疑男友要與母親慶生只是藉口，或許是有其他女伴需要陪伴，「帽事嘅」、「佢識咗另一個更加正的女仔」、「其實係有第二條女，咪阻人發達」；亦有人提議可用以下方法測試男友到底有否說謊，「依家好少人慶祝舊曆生日，如果想試吓真假，問男友俾唔俾妳跟埋出席，可以話會買份生日禮物俾佢阿媽，假如男朋友多多藉口就要留意吓」。