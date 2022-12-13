打工仔枱面擺聖誕裝飾　遭老闆1原因鬧爆　網民反讚老細「醒目」

聖誕臨近，不少人都會添置聖誕裝飾增加節日氣氛。有打工仔日前發文表示，看到聖誕裝飾就會令心情變好，於是買了小型的聖誕花環放在公司辦公桌上，卻被老闆大罵。樓主表示，公司老闆信奉佛教，亦早在公司言明不慶祝聖誕節，但沒想到老闆連員工裝飾桌面也不允許，感到失望透頂。



樓主在討論區表示，自己在辦公桌上放置了小型的聖誕花環，因此觸怒信奉佛教的老闆。（《開心速遞》截圖）

該網民在香港討論區以「老細唔畀我哋慶祝聖誕節」為題發文，表示聖誕臨近，由於想上班也有節日氣氛，她便買了些聖誕裝飾放在公司的辦公桌上，而這些聖誕裝飾亦非誇張，只是一些小型的聖誕花環，「想做嘢嗰陣望到心情都開心啲」。豈料樓主此舉竟觸怒了信奉佛教的老闆，「老細見到就鬧我做咩放埋喺枱面」。

原來樓主的老闆因信仰原因，早已向人事部明言不慶祝聖誕節，「因為我哋老闆信佛教，所以佢都同咗HR講唔需要慶祝咩西方節日」。然而樓主卻悶悶不樂，認為老闆不需要連同事放什麼東西在枱面也監管一二，「你唔慶祝啫，使唔使連同事放咩喺枱面都要管啊」。她又補充，眼見朋友的公司不但有聖誕樹，還有聖誕派對可以抽聖誕禮物，互相對比下，更加羨慕。

樓主指老闆因信奉佛教，早已向人事部明言不會慶祝聖誕節。（電影《食神》劇照）

帖文引來網民熱議，有人支持樓主，「咁刻薄嘅老細都有」、「轉工囉咁X專制」；亦有人認為樓主有欠妥當，「老細講到明唔慶，你就係要咁樣辣㷫佢」、「老細永遠是對的」。有人就對樓主的假期感到好奇，「咁聖誕節係咪唔畀放假？」、「初一、十五及佛誕有冇早放？」。

另外有網民就大讚樓主老闆「醒目」，認為不辦聖誕活動可以「慳返筆」，「唔想慶祝係想慳番送禮物同請食大餐嘅錢」、「到新年你老闆係咪會信基督教？咁就唔使派利市」。