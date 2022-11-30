傳《整蠱專家》劇照賀親戚生日　妻1原因嫌唔吉利　引爆夫妻罵戰

生日是喜慶事，收到逝者照片有些人難免會感到不吉利。近日就有人夫發文指自己在家人群組發了《整蠱專家》的電影劇照來祝賀親人生日快樂，被妻子責罵用已離世明星照片祝人生日快樂不吉利，樓主卻認為都是心意不用太介懷。隨後妻子竟用管理員身份把群組照片刪除並要求另傳，樓主因而感到生氣，覺得不受尊重，一怒之下便退出群組，發文分享卻反惹來網民指責。



有人夫發文指自己在家人群組發了此電影劇照來祝賀親人生日快樂，卻被妻子責罵用已離世明星的相片祝人生日快樂並不吉利。（香港討論區圖片/《整蠱專家》劇照）

該人夫在香港討論區以「一張祝屋企人生日既相同老婆起罵戰」為題發帖並附上該張電影劇照，指自己在家人WhatsApp群組發了此電影劇照，希望祝賀妻子親人（中學生）生日快樂，沒過多久卻收到妻子打電話來責罵，「Send啲已離世人相祝人生日快樂係咪有病？」，樓主卻認為都是心意不用太介懷，而且圖中另一演員仍在生，並回覆妻子「又唔係着住壽衣，係咪你太敏感呢？」。

隨後妻子直接用管理員身份把群組裏的照片刪除，要求他另傳。樓主認為錯不在自己，更斥責妻子玻璃心和不尊重自己，「唔係下下用自己把尺嚟度人，以為自己大晒咁」，其後因為過於生氣便直接退出群組。不過，他其後補充與妻子已和好，壽星亦私下回覆表示完全不介意，稱現在這年代想法太負面反而會無朋友。

隨後妻子直接用管理員身份把群組裏的照片刪除，要求另傳。樓主認為錯不在自己，更斥責妻子玻璃心和不尊重自己。（《多功能老婆》劇照）

帖文惹來網民討論，有人認為是其妻子敏感，有心祝福才是最重要，「你緊係無錯啦，不過女人睇嘢角度同男人唔同」、「最緊要有心姐，邊有人成日記住邊個死咗，邊個未死」、「我哋男人就明白張圖笑點姐，女人真係唔明」、「女人對生日係敏感啲」、「兩公婆可以分享下睇法，大吵就無必要」。

亦有不少人反指樓主退群行為不大度，別人生日傳此圖的確不太好，「人哋介意咪Send過另一張，無謂在親人之間製造衝突」、「若果同屋企人都咁計較不如分開啦，一啲男人氣度都無」、「你老婆係敏感咗，不過你換過張相就得，大事化小」、「退群就過火咗，好難返轉頭，最多永不出聲咪算」、「呢張相確實有問題」、「人家生日是喜事， 好『罩忌』」、「你唔好只站喺自己嘅立場去思考」、「小家男大事難成」、「過左世就唔好Send出來啦」。