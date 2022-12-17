聖誕禮物！老闆送1人1隻火雞同事感無奈　網民勁羨慕：仲請唔請人

聖誕節人人收大禮不好嗎？聖誕節將至，有打工仔分享老闆特意叫同事們收工時留下收禮，竟每人送一隻急凍火雞做節，拎箱同事「打開嗰陣呆咗」，雖明白急凍火雞價格不便宜，但個個同事你眼望我眼「唔知好嬲定好笑」。有網民直言一般香港家庭焗爐很難處理火雞，甚至雪櫃都沒空間放，但不少人大表羨慕，認為是「難得的老細」。



打工仔分享老闆送了一人一隻急凍火雞作聖誕禮物。（示意圖／資料圖片）

麥兜吃火雞的故事很多人看過，原隻火雞很難吃得完！樓主日前在香港討論區發文，指聖誕節臨近，每年老闆都會事前送禮物給同事慶祝。周一老闆叫同事們收工後別急住走，「送啲嘢畀大家賀下佢」，同事們收工前已在討論老闆送什麼，隨後老闆叫同事拿一個大紙箱入辦公室，裏面全是上網訂來的急凍火雞，「仲好記得拎嗰個同事打開箱嗰陣呆咗咁企喺度，跟住同我哋對望咗幾秒」，大家看他的眼神已心知不妙。

部分同事即時上網搜尋，發現急凍火雞價錢不便宜，老闆很有心，但「我哋個個拎住隻火雞企咗喺度你眼望我眼，都唔知好嬲定好笑好」，估計老闆擔心他們沒火雞吃，故一人送一隻「做節」。

不少網民非常羨慕，指火雞價錢不平還人人有份，「你老細好好人！仲請唔請人呀？」、「好有心，畀心機做啦，火雞在外國算是便宜，「整先係最煩，我住咁耐未見過人送急凍火雞」、「通常外國先興，不過都都係好老細，抵讚」。

部分人就質疑，老闆提早送火雞，同事們屋企的雪櫃根本沒空間放，很多時要吃火雞都會外賣吃現成的，一般人「都唔識處理」，「邊個有咁大個焗爐整火雞，就算蒸，放得落隻雞，都冚唔到個蓋」、「老闆其實係咪想玩你哋」、「真係多X謝離地嘅老細」，甚至壞心眼說：「因住聖誕節送火雞，農曆年送無情雞。」

（香港討論區）