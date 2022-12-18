因一副VR眼鏡！10歲童涉開槍弒母　要求100蚊保釋　揭更心寒內情

槍殺母親的動機竟然是一副VR眼鏡。美國上月發生10歲男童弒母案，他不滿母親拒從亞馬遜（Amazon）網站購買VR眼鏡套組，被指用手槍近距離槍殺母親，調查期間更揭發更多心寒細節。男童周三（14日）親自上庭，其代表律師提出以100美元（約778港元）保釋，求情稱是男童從錢罌、梳化咕𠱸周圍找出來的全副身家，但遭法官拒絕，基於案件嚴重性要將保釋金維持在5萬美元（約39萬港元），就算保釋也會施加限制。



法官拒絕被告要求將保釋金降到100元，維持要以5萬美元保釋。（abc新聞截圖）

美國威斯康辛州密爾沃基（Milwaukee）上月發生10歲男童弒母案，他涉嫌因媽媽拒絕購買VR眼鏡套組，開槍轟頭殺死母親。男童周三親自上庭，美媒報道，男童在庭上大部分時間低頭安靜坐着，被控一級謀殺罪及魯莽殺人罪。

美國發生兒童弒母案，10歲男童在家用手射槍殺媽媽。（ABC新聞截圖）

按該州法律，嚴重殺人案件即使未成年都要按成人司法程序執行，但仍會在少年法庭審理。代表律師坎寧安（Angela Cunningham）要求撤銷第二項魯莽殺人罪，同時想將保釋金降至100美元，稱那是男童「所有積蓄」，求情稱那是男童在錢罌、禮物中存下來、從梳化咕𠱸等角落翻找出來的全副身家。男童若獲釋希望可以搬去伊利諾伊州和父親住。

雖然大打苦情牌，但法官不准他離開密爾沃基，更拒絕降低保釋金，基於案情嚴重性要維持在5萬美元，又指即使他成功保釋，也會限制他出境及施行GPS監控，案件將於下年1月19日續審。謀殺罪成他有可能被判終身監禁。律師透露，目前不打算為男童做精神評估。

據早前報道，警方上月接報調查時，一度以為是男童「玩槍」導致意外，後來才揭發心寒內情，男童是從母親的保險箱內取出手槍，近距離射殺母親。事發後，男童家屬透露他沒有一絲悔意，翌天用媽媽的亞馬遜戶口訂購心儀的VR眼鏡套組，事後向祖母說「很抱歉殺了媽媽」，下句竟是追問亞馬遜包裹是否已送到。

（綜合）