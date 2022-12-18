咖喱雞飯冇雞肉？港男買外賣　打開驚見灰爆景象：唔夠雞出聲吖！

外賣飯盒回到家才發現貨不對辦，「無仇報」確實灰爆。有網民在社交平台分享叫外賣中伏經歷，稱在茶餐廳買了價值48港元的咖喱滑雞飯作午餐，未料打開後發現全個飯盒「無肉食」，僅得3隻雞翼尖送飯。其後樓主返回餐廳時，餐牌上「咖喱滑雞飯」的字跡已被抹走，令他相當無奈，「大佬你唔夠雞出聲吖嘛」。



有港男在茶餐廳買了價值48港元的咖喱滑雞飯作午餐，未料打開後發現全個飯盒「無肉食」，僅得3隻日

該名港男周三（14日）在facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」發帖，指在筲箕灣1間茶餐廳買外賣「午餐3號咖哩滑雞飯」，盛惠48元，惟打開飯盒後的景象令他目瞪口呆。從其上傳照片可見，咖喱汁淋得滿滿，但整個飯盒卻只得3隻雞翼尖。

事主返回餐廳時，餐牌已將「咖喱滑雞飯」的字跡抹走，令他相當無奈。（FB「筲箕灣人筲箕灣事」圖片）

他在帖文中強調「影呢張相之前未食過盒飯」，又認為茶餐廳發現滑雞賣光後應告知食客，「大佬你唔夠雞出聲吖嘛，就算係最尾一盒都可以搭多兩條腸仔㗎嘛」，並稱如果當時堂食就不會容許此事發生，「你就冇運行啦」，現在卻投訴無門，「呢次我就哽咗佢囉，你知啦外賣嘅嘢，返轉頭佢話我講乜都得㗎嘛」，只好提醒同區街坊小心一點。

照片引起網上熱議，網民都直言餐廳太過份，「自從冇堂食之後，好多外賣越嚟越過份」、「攞去餵狗都唔食啦，仲賣畀人」、「無良商人」，並稱要將午餐改名為「咖喱雞尖飯」。