頹飯天花板！茶記五寶飯餐肉火腿薄切　價錢激嬲網民：唔好去搶？

頹飯是不少人忙碌中的醫肚之選，不過有網民就在社交平台分享茶餐廳一道「特式五寶飯」的賣相，完全刷新認知，只見「五寶」就是紅腸、腸仔、午餐肉、火腿及煎蛋，全部都是薄薄一片，形容是「頹飯天花板」。照片隨後被轉載到台灣的facebook群組引起瘋傳，連台媒都有報道。



五寶飯配料少得可憐，只有2塊白烚火腿、一塊紅腸、一條半燶腸仔、一片薄切午餐肉以及一塊煎蛋放在白飯表面。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載有關照片，指「老友分享! 頹飯天花板！絕！由設計至製作」。從照片可見，這道名為「特式五寶飯」的配料，並非一般「四寶飯」中的燒味和鹹蛋，而是在頹飯常見的加工食物，而且少得可憐，只有2塊白烚火腿、一塊紅腸、一條半燶腸仔、一片薄切午餐肉以及一塊煎蛋放在白飯表面，豉油亦只有僅僅幾滴，賣相毫不吸引。而帳單顯示這五寶飯配熱飲，盛惠52元。

照片隨即引起網上熱議，並被轉發至其他群組，甚至瘋傳到台灣的facebook群組及被台媒報道，形容是「港式餐廳燒味飯」。網民們大開眼界，認為已屬「天價」，指如果只計算食品成本，「（整碟飯）應該唔使8蚊，最貴隻蛋」、「每樣得一塊，又似乎過份咗啲」，有人認同表示「52蚊？食兩餸飯好過」、「攞畀客食係侮辱自己同人客」。

有網民直言不只是配料少，連賣相都欠奉，「如果執靚個賣相我會接受，而家呢個樣廿蚊都唔值」、「個飯真係有啲頹到想死嘅感覺」、「樓主收到碟飯之後有冇喺餐廳入面當場喊咗出嚟？」亦有人揶揄「好刀功，餐肉好難切咁薄」、「餐肉可以切到火腿咁薄，刀功已值回票價」、「其實佢係想考驗食客智商？」。