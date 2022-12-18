緣份？夫妻拾女嬰養大　帶男友回家驚覺是失散子　影片瘋傳有伏？

緣份總是奇妙又美麗！內地瘋傳一段影片，附文指一對夫妻早年與兒子失散，後來收養一名女棄嬰並撫養成人，她長大後結識了男友，結果帶回家見家長時，竟發現男友正是養父母失散多年的親生兒子。事件曝光讓網民都聽得毛管戙起來，驚呼是神奇的緣份，「一家人終究團聚了」。

不過，有網民發現相關影片只得十多秒，雖然屏幕上有文字介紹，但影片只有配樂，內容則是在遠處拍攝着一班村民狀似在辦喜事，但沒有任何人受訪講述事件，故質疑事件真偽。有人則指網上早就有類內容的「潮文」，不時被改頭換面翻炒，質疑這只是圖文不符的炒作內容。



內地網絡熱傳一段「夫妻撿女棄嬰長大帶回男友，是失散多年兒子」的影片，指兩人戲劇性地進入婚姻，得到親友的祝福。（影片截圖）

內地網絡近日熱傳一段題為「夫妻撿女棄嬰長大帶回男友，是失散多年兒子」的影片，讓不少人都感動流淚。影片指褔建龍岩一對夫婦多年前與兒子失散，想盡辦法都尋遍不果，不久後偶然在家門口的馬路邊發現1名女棄嬰，遂撿回家收養，當成親生女兒般養育成人。

內地網絡熱傳「夫妻撿女棄嬰長大帶回男友，是失散多年兒子」的影片，指該對男女結婚時得到親友的祝福，但有人認為事件是造假炒件。（影片截圖）

女孩大學畢業並出來社會工作後，其後結識了男友，將帶他回家見父母，沒料這男生正是夫婦當年掉失了的親生兒子。後來兩人在一眾親友祝褔下，順利走進幸褔的婚姻殿堂。

網民都驚呼事情太巧合了，比電影情節還狂，「以為多了個女婿，沒想到是得兒媳」、「父母幫養大的媳婦，彩禮都省了」、「沒有婆媳矛盾，夠夠圓滿」、「真是神奇，無奇不有啊，電影都不敢這麼寫」、「不要以為電視劇的『本故事純屬虛構』都是不可能的事」，又認為兩夫婦善有善報，「這是多大的緣分！說明老兩口的善心，還是能感動一切」。

兩夫婦收養1名女棄嬰並撫養成人，她長大後結識了男友，結果帶回家見家長時，竟發現男友正是養父母失散多年的親生兒子，不過有網民質疑事件造。

不過亦有人質疑事件真偽，「關鍵是怎麼知道養女帶回家的男朋友是自己兒子的」，認為片段只拍攝到某場婚禮情況，又沒有當事人受訪，很大機會作故事，「當事人出來發聲了嗎？就憑一個婚禮視頻跟字幕？」。有網民直指片段「沒頭沒尾」，質疑想以陳舊廉價的催淚內容博取流量，「沒正統傳媒報道，沒當事人露面受訪，根本不可信！」。