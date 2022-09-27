非亂倫！56歲母隔26年再懷孕　肚內竟是兒子小孩　背後原因極心酸

【代孕／不孕】美國56歲婦人蘭西（Nancy Hauck）近日成為網上熱論焦點，事關她竟然懷上了兒子的孩子，不過這並非因亂倫所致，而是有心酸動人的原因 ── 原來其媳婦因故要切除子宮，無法再懷上孩子，但又想擁有更多孩子，於是蘭西提出成為代理孕母，終順利懷上自己「孫女」，預產期在11月。



美國56歲婦人蘭西（Nancy Hauck）自願成為代母，懷上兒子的女兒，也就是自己的「孫女」。（網上圖片）

綜合外媒報道，美國56歲婦人蘭西（Nancy Hauck）的32歲兒子傑夫（Jeff Hauck）和30歲媳婦坎布里亞（Cambria）受生育問題困擾多時，本來經過6年努力以人工受孕方式成功誕下一對雙胞胎，卻因為創傷性分娩必須切除子宮，意味無法再懷上孩子。然而傑夫和坎布里亞還想擁有更多小孩，於是計劃尋求代理孕母。

得知消息的蘭西，決定成為兒媳的代母，以圓2人的心願。不過，由於蘭西已達56歲高齡，未知年齡會否成為代孕障礙，幸好醫生檢查認為蘭西身體足夠健康，可以成為代母，令她喜出望外，但醫生同時提醒須在進入更年期前迅速行動。

蘭西與家人關係相當融洽。（網上圖片）

於是蘭西於今年1月開始接受為期12周的激素治療，並於2月接受手術移植了受精胚胎，她坦言「這有點可怕，我已經26年沒有生孩子了」。最終蘭西5月成功受孕懷上「孫女」，預產期在11月5日，一家人共同期待新生命降臨。

傑夫形容，母親就像是帶來光芒的燈塔（lighthouse），他感激母親無私和慈愛，「願意為我的家人做出這種犧牲」。蘭西則形容，「這是了不起的事情，也是美好的事情」。