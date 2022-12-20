舅父結婚幫忙做司機　新娘竟為初戀女友　台男：當年我甩了人家

Netflix日劇《First Love初戀》重現了不少人青春時期的遺憾，但並非所有人的初戀都是美好的回憶。台灣1名34歲男子最近得知其35歲舅父即將結婚，一口答應擔任婚禮當天的司機，不料看到喜帖才發現新娘是18年前的初戀女友，甚至當年是他移情別戀而提出分手。



台男看過舅父的喜帖後，才發現新娘名字與自己的初戀女友一樣。（《First Love 初戀》劇照）

該名台男在facebook專頁「靠北女友2.0」投稿，稱自己今年34歲，曾交過3個女朋友，最近母親告訴其35歲舅父即將結婚的消息，希望他幫忙擔任司機，樓主一口答應，惟當他看到喜帖後，竟發現新娘的名字剛好與初戀女友一樣，便問起新娘的年紀，對方與樓主同年，讓他確信準舅母正是他的初戀對象。

樓主續指，由於外公一家本名只有5個女兒，一直「求子不成」，機緣巧合下舅父的親生父母因地震不幸離世，外公便從親戚家將他收養回家。樓主將自己與新娘的關係告知母親，坦言「當年是我甩了人家，交往一年就喜歡上同班另一個同學」，母親則表示一切已成過去，勸他不必多慮。

樓主被邀請作為婚禮當天的司機，他亦在不知新娘的身份下答應了，及後才得知新娘很可能是18年前的女友。（《First Love 初戀》劇照）

樓主不禁慨嘆命運的安排，指「過那麼久了，而且誰會曉得18年後會是我舅媽，算氣質美女吧！只是過那麼久還是不是就不曉得了」。不少網民則建議樓主將事件保密，認為初戀已過去18年，雙方都各自的人生，毋須把自己與舅父一家的關係複雜化，「拜託不要把這件事告訴舅舅，不然女生在你們家應該會很難做人」、「當初都甩掉對方了，就不要再繼續糾纏了」、「就算是初戀又怎樣，女生決定要和舅舅在一起，就默默祝福對方就好了」。