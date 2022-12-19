嘔！人妻把「原味內褲」放入鍋烹調　煮好再餵丈夫　網民估想咁做

外出用餐要小心食安風險，原來在家中吃飯也要提防「信任危機」？日前，外國一名女子在屋外用柴火煮食時，竟脫下「原味內褲」丟到煲中燉煮，隨後更似乎把「加料」的食物給丈夫細味。而這一連串駭人的舉動，被鄰居從破洞的窗戶拍攝下來，並在網上流傳。



國外一名女子在戶外將內褲脫下，並放進鍋中與其他食材烹煮，過程被鄰居拍下。（「atinkanews」IG影片截圖）

根據外媒報道，該女子是叫其中一個孩子從屋裏把父親的盤子拿過來，她接過盤子後就叫孩子離開，最後似乎是把食物端給丈夫吃。然而，她並不知道，鄰居早已從上方偷偷拍下這悚人一幕。

該女子先扭頭左右查看，見「無人發現」便掀起裙子脫下內褲。（「atinkanews」IG影片截圖）

從影片可見，該女子先彎腰料理爐具中的食材，又嗅了嗅食物的香氣，然後扭頭左右查看。眼見「四下無人」，她突然掀起花布裙子，然後彎腰脫下紅色內褲，並迅速把內褲放進鍋中。

隨後女子再用勺子翻攪下方的食物，並將其撈到內褲上方遮掩內褲，然後蓋回蓋子再「炆煮」一會。其間，女子雙手大幅度擺動數次，嘴裏似乎叫喊着什麼。這時，一個女童從屋中走出，拿着一個碗遞給女子，女子接過後叫女童返回屋內，然後就揭開鍋蓋，用勺子推開鍋內的「埋藏內褲地帶」，把食物盛到碗中。

影片曝光後，不少網民都直呼「令人作嘔」、「天啊，太惡心了」。亦有人對女子的行為感到好奇，「她為什麼要這樣做？」、「有誰知道她的用意嗎？」，有網民就說，如果女子的內褲沾有經血，可能在施巫術，「可以增添個人魅力，是愛情魔藥」、「令家中男子聽話，不會在外面鬼混」。