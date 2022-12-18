人肉霸位│大媽企馬路稱傷殘人士將泊車　網民斥不該指犯另一重罪

「人肉霸位」也要「賣慘」博同情？有港女日前於網上發文公審1名「人肉霸位」的大媽，她途經尖沙咀山林道時，發現有名大媽一直站在馬路上，當有輛私家車打算停泊在該位置時，大媽立即上前稱隨後會有傷殘人士的車輛需要停泊，藉此打發對方離開。港女對大媽的行為看不過眼，拍下影片，其後在網上流傳。網民紛紛斥「最憎呢啲人肉霸位，車位嚟㗎，你企埋去做乜？畀我就報警」，又指責大媽沒有戴口罩更重罪，「原來可以喺街唔使戴口罩」、「人肉霸位事少，無戴口罩事大，舉報佢無戴口罩罰5,000」。



有港女日前於網上發布影片，公審尖沙咀山林道有1名大媽「人肉霸位」，網民直指爻媽沒戴口罩更重罪。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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該名港女於facebook群組「車cam L（香港群組）」發布1段1分50秒的影片，可見有名大媽站在馬路邊1個空位，緊接上前向1名打算停泊在此位置的私家車司機稱，隨後會有傷殘人士的車輛需要停泊，又說「唔好意思呀」，當大媽轉身時看到港女正在拍攝她，但她沒有理會，繼續回到原位，而該名私家車司機未有與大媽糾纏爭論，直接駛走。其間，拍片的港女一直沒有作聲或上前制止大媽的「人肉霸位」行為，至1分30秒時，大媽所等的私家車才到達停泊，但未知是否由傷殘人士駕駛。

網民留言直斥，「冇戴口罩畀$5000先」、「着到咁樣以為你幫貨車落貨霸位，幾十歲值得體諒，但原來幫架私家車攞位，真係恃老賣老」、「畀我一定唔讓，單線你唔走，佢架車都嚟唔到」、「一定唔會讓，打斜部車入少少個位度，拉手掣，打999」、「個阿姐企到咁樣，車頭入佢點都擋唔住」。

有網民分享經歷，「我係MK（旺角）見到啲紋身漢用雪糕筒霸住啲錶位，但無人敢出聲、影相或拍片，亦都無人報警」、「我試過拿開個雪糕筒泊入去，觀塘宜安街嗰邊成日擺櫈我都試過」、「我試過拎走佢哋啲雪糕筒，跟住收埋喺後巷」、「我試過一腳踢開啲紙皮箱，都冇人理我」。

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），任何人進入或身處指明公眾地方，須一直佩戴口罩。任何人違反佩戴口罩的法例規定即屬犯罪，一經定罪最高可處第三級罰款（10,000元），或可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。