女生睇中靚仔人夫想借種生子　另1行為同樣恐怖　人妻：我快瘋了

電視劇情節於現實上映！台灣有人妻於討論區發文表示，有名女同事自從見過她的老公後，常稱讚長得很好看，還偷偷將她兒子的照片設成手機桌布。沒料到日前女同事得寸進尺，覬覦她老公的基因，想借精生子，邊哭邊拜託，還好幾次想下跪，她直呼太誇張，又頭痛不知如何徹底拒絕對方。



台灣有人妻於討論區發文表示，有名女同事自從見過她的老公後，竟然想借精生子。（《我的上流世界》劇照）

該名人妻於「匿名公社」以「同事想跟我老公借精生子」為題發文指出，該名女同事是不婚主義者，但常說想擁有1個自己的孩子。自從有次女同事看到她老公來接送後，「時常就會跑來誇我老公長得很好看，還偷偷把我兒子的照片設成手機桌布」。

她表示，兒子的照片是公司旅遊時拍的，女同事將她和其他合照同事的樣子裁掉，她看了很不舒服，請對方換掉，但女同事認為照片是自己拍的，所以有權力怎麼做，「還嗆我怕別人看就不要帶出門」，直至被其他同事罵才不甘願換掉。她說，女同事很疼愛她的兒子，常送禮物，「她妹妹的孩子有的也會有我兒子一份」。

沒料到女同事日前竟然開口說想借她老公的精子生子，她大呼「這誰會接受，也太誇張了吧，但她邊哭邊拜託，還好幾次要下跪，被她盧好幾天我都快瘋了」，一想到翌日公司活動又與對方一組，她的胃就超級痛。

人妻說，女同事還偷偷將她兒子的照片設成手機桌布，她請對方換掉，女同事「還嗆我怕別人看就不要帶出門」。（《我的上流世界》劇照）

她回家後跟老公提到這件事，老公堅決反對，「他覺得只因為同情對方，然後就莫名其妙外面有個有血緣的孩子，不但不像話，以後還會有很多狀況發生，所以他要我不要心軟就把他賣了」。最後她還強調女同事不是想借老公，只是想借精子。

網民留言表示，「這個人有病吧」、「雖說只是借精不要人，但如果借了，懷孕了，之後要名份，要妳老公負責等等問題，看起來只是借精，但背後可能往往藏着很大的危機」、「重點不是小孩，因該是看上妳老公了，有了小孩她就可以名正言順的跟妳們成為一家人了」、「還好妳老公有智慧，知道這個是陷阱，後續麻煩更多，不像一些精X衝腦的，一聽到免費的就直直衝」。

有人建議拒絕的辦法，「明確的跟她說不可能，請她死心，就像妳老公說的，會變成自己孩子在外面，會很亂」、「說老公結紮了」、「果斷辭職，遠離瘋子，你的生活是老公和孩子，其他都是外人，女人要疼愛自己一點」、「叫她自己去精子銀行吧！不要破壞人家的家庭，很不厚道」。