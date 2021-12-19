夫婦生唔到仔　問自稱似吳彥祖同事借精　事成畀$10萬報酬惹熱議

同事之間通常最多也是借筆、借錢，但有人竟然問同事借種生子！有打工仔於討論區發文表示，他有一對夫妻檔同事一直以來都很想生育，但努力了3、4年也未能懷孕，找醫生檢查發現是男方精蟲數量太少。樓主稱該夫妻檔日前問他可否借種生子，又自言「本人都有六尺高，碩士學歷，貌似吳彥祖」，所以成為被選對象，事成後將獲得10萬元，他猶豫應否答應。



有打工仔於討論區發文表示，他有一對夫妻檔同事努力了3、4年也未能懷孕，兩人日前問他可否借種生子，事成後會給他10萬元報酬，他猶豫應否答應。（《新婚甜心是同事》劇照）

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該名打工仔於香港討論區以「同事想問我借種生子，借唔借好？」為題發文表示，他有一對夫妻檔同事一直以來都很想生育，但努力了3、4年也未能懷孕，找醫生檢查發現是男方精蟲數量太少。

兩人見樓主「生得高大靚仔，學歷又高」，所以心生一計，約他放工後一起吃晚餐，席間問他可否借種生子，事成後會給他10萬元報酬，將來會讓兒子認他做「契爺」，大時大節或過年會找他拜年，他很苦惱應否答應。

有網民留言指出，「精子數量少都可以做試管的」、「都係叫佢哋睇醫生，多休息多做運動啦。你唔好借啦，借咗，你日後又點同你另一半講呢？」，有人笑說「借定唔借，還得到先好借」。

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